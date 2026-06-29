お笑い芸人やす子（27）が29日、Xを更新。驚きの「初体験」を報告した。

やす子は「【初体験】」と書き出し、「お店に入ったら隣の方が気づいてくださり 私がバレないようにと 筆談してくださりました！！」と記述。何らかの店内で隣に座った客がやす子が有名人であることを気遣い、筆談でメッセージを渡してくれたことをつづった。

添付された画像には、その人が書いたとみられる肉筆のメッセージで「やすこさんですか？応援してます！」という言葉に、やす子が「はいー！！ やす子」とサイン入りで返答している筆談している紙の画像をアップした。

別の紙では「こんなところにもいらっしゃるんですか じゃまならこれでやめます もうすぐ出るので」という質問に対し、やす子が「仕事の帰りによりました 初めてのお店です やす子」と返事。さらに「どうしてここをえらんだのですか？」と聞かれ、「たまたまよりました！！はいー」とやす子が答えているやり取りがされていた。さらには隣の人の「私は日本酒が飲みたくてよりました せっかくなので水茄子一切れ食べますか？一人飲み同士で…」という文字での提案に、やす子が「いただきます！！はいー」と自身の似顔絵入りで答えている、ほほえましいやり取りが展開されている紙の画像も掲載した。

やす子はXに「最後は普通にお話ししました！！ こんなこと初めて！！」と書き、「（掲載許可お取りしました）」と補足していた。

この投稿に対し「とても良い方一緒に楽しく飲んでくださいね〜」「優しい方に出会えて良かったですね」「筆談でのメッセージは、やす子さんへの最大のお気遣い・ご配慮ですね」「すごーい」「ステキなエピソード！」「心配りのできる方とお会いしたんですね。いるんですね。こんな方…」「やす子ちゃんと会えて筆談の会話ができるなんて やす子ちゃん、なんて広い心の持ち主なの！」などと称賛の声が相次いで寄せられている。