米子北の後輩たちが鳥取からMF佐野海舟を後押し。自分たちと同じ場所で3年間を過ごし、世界で活躍している先輩の姿に勇気も
世界で戦う先輩MFを後輩たちが鳥取から後押ししている。日本代表MF佐野海舟(マインツ)の母校、米子北高(鳥取)のサッカー部員はワールドカップ初戦(15日)のオランダ戦を朝5時から学校で観戦。第2戦のチュニジア戦(21日)は、米子市街地のパブリックビューイング会場で米子市民とともに声援を送った。
佐野はオランダ戦とチュニジア戦で先発フル出場。チュニジア戦では守備での活躍に加え、試合終了間際にFW上田綺世のゴールをアシストしている。米子北のDF熊野俊典主将(3年)はチュニジア戦の翌日、パブリックビューイングの感想について口にした。
「まず(先輩を応援してくれる)地域の温かさっていうのを感じました。そして、自分たち(米子北)のサッカーっていうのはやっぱ世界にも通用するんだなっていうのは、オランダ戦も、チュニジア戦も見て思ったんですけど、(自分たちがトレーニングで)やっていることは間違いないし、これからも頑張っていこうっていう感じで、自分もみんなも盛り上がって良かったです」。先輩の躍動する姿から勇気ももらっていた。
そして、今回のワールドカップ、その後の欧州でのシーズンで突き抜けるほどの活躍を熊野は期待。「みんな思っていると思うんですけど、個人としては、(佐野先輩に)ずっと活躍してもらって、自分の目標としてずっと追いかけ続けられる存在としていて欲しくて。自分がプロになって海外へ行けた時に、追いついたり追い越したりできる選手になりたい」と力を込めた。
佐野と同じボランチを務め、守備力を発揮するMF奈良碧士(3年)は「(このワールドカップをきっかけに)ヨーロッパの強豪クラブに移籍して、そこで活躍して欲しいです」と期待。また、今季プレミアリーグWESTでフルタイム出場中の2年生DF成田天夢は、「自分もやっぱここで3年間しっかりやって、(自分も)ワールドカップに出れたらいいと思っています」と目標を掲げる。
先輩を応援すると同時に勇気をもらっている後輩たちは日本のブラジル戦勝利、ベスト8進出、そして優勝を期待。30日午前2時開始のブラジル戦を選手たちは一緒に応援することはできないが、中村真吾監督らコーチ陣が学校に集結して教え子を応援する模様だ。米子北は、佐野が欠場したスウェーデン戦(26日)もサッカー部総監督の城市徳之校長らが企画して特別授業を組み、全校生徒が観戦して自分たちの励みに。今後も、鳥取から佐野と日本代表を応援し続ける。
(取材・文 吉田太郎)
佐野はオランダ戦とチュニジア戦で先発フル出場。チュニジア戦では守備での活躍に加え、試合終了間際にFW上田綺世のゴールをアシストしている。米子北のDF熊野俊典主将(3年)はチュニジア戦の翌日、パブリックビューイングの感想について口にした。
そして、今回のワールドカップ、その後の欧州でのシーズンで突き抜けるほどの活躍を熊野は期待。「みんな思っていると思うんですけど、個人としては、(佐野先輩に)ずっと活躍してもらって、自分の目標としてずっと追いかけ続けられる存在としていて欲しくて。自分がプロになって海外へ行けた時に、追いついたり追い越したりできる選手になりたい」と力を込めた。
佐野と同じボランチを務め、守備力を発揮するMF奈良碧士(3年)は「(このワールドカップをきっかけに)ヨーロッパの強豪クラブに移籍して、そこで活躍して欲しいです」と期待。また、今季プレミアリーグWESTでフルタイム出場中の2年生DF成田天夢は、「自分もやっぱここで3年間しっかりやって、(自分も)ワールドカップに出れたらいいと思っています」と目標を掲げる。
先輩を応援すると同時に勇気をもらっている後輩たちは日本のブラジル戦勝利、ベスト8進出、そして優勝を期待。30日午前2時開始のブラジル戦を選手たちは一緒に応援することはできないが、中村真吾監督らコーチ陣が学校に集結して教え子を応援する模様だ。米子北は、佐野が欠場したスウェーデン戦(26日)もサッカー部総監督の城市徳之校長らが企画して特別授業を組み、全校生徒が観戦して自分たちの励みに。今後も、鳥取から佐野と日本代表を応援し続ける。
中村真吾監督も教え子の活躍に期待
(取材・文 吉田太郎)