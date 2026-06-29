【漫画】ギャルJKが伝説の戦士に！　しかし本音は……『プルっとおとどけ！ハピラブキューティ』コミックブリーゼで連載開始

キルタイムコミュニケーションが運営するWEBコミックレーベル「コミックブリーゼ」にて、もかりやによる新連載『プルっとおとどけ！ハピラブキューティ』がスタートした。

【写真】新連載『プルっとおとどけ！ハピラブキューティ』

「夢咲かのんにはひみつがあった／それはーー・・・／ハピラブチェンジ!!／でんせつのせんしハピラブキューティだということ!!」

本作は、ぱっと見クールなギャルJK・かのんを主人公にしたラブリーコメディ。かのんの秘密は、「ハピラブチェンジ！！」の掛け声で変身する、伝説の戦士“ハピラブキューティ”であるということ。悪と戦うギャルJKと、プリティーな妖精が織りなす凸凹コンビの活躍が描かれる。

かのんは、ハピラブ星からやってきた妖精プルリンに使命を託され、悪の軍団と戦うことに。しかし「私ずっと／ハピラブキューティやめたいもん」といった言葉をこぼす姿も……。

ハピラブキューティであることは周囲には絶対に知られたくないうえ、プルリンはクセが強く、毎日が大変な状況に陥っていく。ギャルJKと天衣無縫のプリティー妖精による最強かわいい凸凹コンビが、ハッピーラブリーを届けていく。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）