『ちびころ転生者のモフモフ森暮らし THE COMIC』第1巻が登場！　描き下ろし漫画カードがもらえる書店フェアも

ライドコミックス『ちびころ転生者のモフモフ森暮らし THE COMIC １』（マイクロマガジン社）が6月29日に発売された。

【写真】漫画『ちびころ転生者のモフモフ森暮らし』

本作は、GCノベルズより1～4巻が刊行中のジャジャ丸による小説『ちびころ転生者のモフモフ森暮らし』（イラスト：．ｓｕｋｅ）をコミカライズするもの。漫画はdiddiが担当し、キャラクター原案は原作と同じく．ｓｕｋｅが手がける。月刊Webコミック誌「コミックライド」で連載中で、本書には同誌2025年12月号、2026年1月号～4月号、単話版1話～4話、番外編1までを収録する。

主人公のソータは、目覚めると森の中で三歳児の姿に転生していた。そばには不思議な鳥と眠る巨大猫の姿があり、助けを求める声に導かれてこの世界へとやってきたソータは、神獣と敬われるモフモフたちと会話ができる能力を駆使して異世界での暮らしを始める。ちびころボディの主人公と神獣たちが繰り広げる、異世界での森暮らしを描いた作品となっている。

刊行を記念した書店フェアの開催が決定。6月29日より、対象書籍を1冊購入するごとに描き下ろし漫画カード（非売品・1種・はがきサイズ）が配布される。なお、特典は各店舗の用意数に限りがあり、先着順での配布となる。

店舗別特典も用意されており、ゲーマーズと駿河屋ではブロマイド、こみらの！とブックエースではメッセージペーパー、NICリテールズではイラストカード、うさぎやではイラストペーパーがそれぞれ配布される。なお、NICリテールズのTSUTAYA店舗および一部店舗は対象外となる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）