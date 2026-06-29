BTS J-HOPEがマドリード公演の思い出をシェア！熱気溢れるステージ写真から穏やかなオフタイムまで公開し「笑顔かわいすぎ」の声

①BTS J-HOPEのスペインオフショット、RM、ジョングクとの食事風景も ②ジョングクとのシンクロぶり光るダンス動画も公開 ③BTSメンバーのほのぼのおやつタイム

BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）が自身のInstagramを更新。スペイン・マドリード公演のステージ写真や、街歩きを楽しむオフショットを公開した。

■スペインで魅せたBTS J-HOPEのカリスマ性と無邪気な素顔

J-HOPEは「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’. MADRID.」と添え、6月26日に開催したスペイン・マドリード公演の思い出を投稿した。

まずは、アップバングのヘアスタイルにサングラスをかけ、黒のロングジャケットにシャツのボタンを大胆に開けた着こなしで登場。大人の色気漂うステージショットを皮切りに、躍動感あふれるパフォーマンスの様子が鮮やかに切り取られている。10枚目には、巨大な会場を埋め尽くすファンの熱気を捉えたショットも収められた。

12枚目の、おいしそうな料理が並ぶ動画では、笑顔でグッドサインを見せるRM（アールエム）や、料理を真剣な表情で撮影するJUNG KOOK（ジョングク）も登場。ステージ直後ならではの熱気と、メンバーたちの和やかなひとときが伝わってくる。

13枚目の鏡越しの全身ショットでは、キャメル色のキャップを手に、ピンクのストライプシャツにベージュのパンツ、サンダルを合わせた抜け感のあるコーディネートを披露。おしゃれ番長・J-HOPEならではのスタイリッシュな着こなしが目を引く。晴れ渡る空の下、風情ある石畳の街を楽しげに歩く笑顔も印象的だ。最後は緑あふれる公園を散歩する姿も公開し、マドリードでの穏やかなオフタイムをファンにシェアした。

SNSには「ステージもオフも素敵な写真がいっぱい」「キャップもすごく似合ってる」「のんびり休日を楽しんでるのが伝わってくる」「どれも美味しそう」「グクめちゃくちゃ真剣に撮影しててかわいい」「ナムさんの笑顔かわいすぎません？」「ホビさん、マイナスイオン浴びて癒やされたかな」といったコメントが寄せられている。

■J-HOPE、ジョングクとのシンクロぶり光るダンス動画も公開

また、J-HOPEは自身のTikTokに「EUROPE TOUR STARTS NOW. let’s gooo!」と添え、動画を投稿。マドリード公演の会場となったリヤド・エア・メトロポリターノの廊下で、JUNG KOOKとイン・シンクの「I Want You Back（Radio Edit）」に合わせ、息の合ったダイナミックなダンスを披露している。

■BTSメンバー、V（ヴィ）が持ってきたデザートでおやつタイム

BTSの公式Instagramには、「テヒョン（V）がメンバーのために持ってきたデザート」とコメントを添え、チーズケーキを食べるメンバーたちのショットを公開。メンバーたちのくつろぎのおやつタイムを紹介している。