田中みな実、亀梨和也と結婚＆妊娠「より一層精進します」 主な記録【オリコン】
フリーアナウンサーの田中みな実（39）が29日、所属事務所を通じて歌手で俳優の亀梨和也（40）との結婚と妊娠を発表した。
【写真集カット】田中みな実、シャツをまくりあげ…大胆にくびれを披露
サイトでは「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」と報告。
続けて「一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。応援して下さっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」と結んでいる。
田中は、1986年11月23日生まれ、埼玉県出身。青山学院大学文学部出身で、『2007ミス青山学院』で準ミスに選ばれる。卒業後の2009年、TBSに入社。同局系『サンデー・ジャポン』、『爆報！THEフライデー』、『有吉ジャポン』、『ジョブチューン』などの番組を担当。14年9月、TBSを退社しフリーに転向。
以降、カンテレ『グータンヌーボー2』、テレビ朝日『あざとくて何が悪いの？』などでMCを担当。21年、『ずっと独身でいるつもり？』で映画初主演、23年、『悪女について』でドラマ初主演を果たす。ドラマ『絶対正義』（19年）、ドラマ『M 愛すべき人がいて』（20年）、ドラマ『最愛』（22年）、ドラマ『吉祥寺ルーザーズ』（22年）などに出演を果たした。
■田中みな実に関する記録（オリコン調べ（2026/6/29付）
【田中みな実写真集 累積売上記録】
田中みな実『Sincerely yours...』
累積売上49.0万部（489,743部）
オリコンBOOK ランキング ジャンル別「写真集」史上最高累積売上
オリコン年間BOOK ランキング 2020 ジャンル別「写真集」 1 位
オリコン令和BOOK ランキング ジャンル別「写真集」女性 1 位
【写真集カット】田中みな実、シャツをまくりあげ…大胆にくびれを披露
サイトでは「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」と報告。
田中は、1986年11月23日生まれ、埼玉県出身。青山学院大学文学部出身で、『2007ミス青山学院』で準ミスに選ばれる。卒業後の2009年、TBSに入社。同局系『サンデー・ジャポン』、『爆報！THEフライデー』、『有吉ジャポン』、『ジョブチューン』などの番組を担当。14年9月、TBSを退社しフリーに転向。
以降、カンテレ『グータンヌーボー2』、テレビ朝日『あざとくて何が悪いの？』などでMCを担当。21年、『ずっと独身でいるつもり？』で映画初主演、23年、『悪女について』でドラマ初主演を果たす。ドラマ『絶対正義』（19年）、ドラマ『M 愛すべき人がいて』（20年）、ドラマ『最愛』（22年）、ドラマ『吉祥寺ルーザーズ』（22年）などに出演を果たした。
■田中みな実に関する記録（オリコン調べ（2026/6/29付）
【田中みな実写真集 累積売上記録】
田中みな実『Sincerely yours...』
累積売上49.0万部（489,743部）
オリコンBOOK ランキング ジャンル別「写真集」史上最高累積売上
オリコン年間BOOK ランキング 2020 ジャンル別「写真集」 1 位
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