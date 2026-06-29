3月に発生した石川県白山市の地すべりで、7月上旬から復旧工事の前段階となるボーリング調査が行われることになりました。

調査は9月ごろまでかかる見通しで、避難指示の解除の見通しは立っていません。



石川県庁で復旧工事の方法などを検討する有識者委員会が開かれ、今後の対応が協議されました。

県によると、白山市河合町の地すべり現場では、6月上旬までに地下水を抜く配管設備などの応急対策工事が完了し、一定の安全が確保できたとしています。

このため、深さ20メートルから30メートルのボーリング調査を現場の斜面7か所で実施し、地すべり発生の仕組みなどを詳しく調べる方針です。

29日の会議で専門家から異論は出ず、早ければ7月上旬にも調査に着手することが決まりました。

ボーリング調査は、早ければ9月ごろに終了する見込みですが、調査結果を踏まえた避難指示解除に向けた復旧工事の工期などは見通せない状況です。



■県担当者：

「どういった対策を打つかというための調査をこれからやっと入れるようになったという状況ですので」

「いつ工事が終わるかといったまだお示しできない」



この地すべりでは、崩れた山のすぐそばにある高齢者施設と障害者施設の入居者ら約60人が現在も避難を続けています。