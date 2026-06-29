『ナナナのバースデーパーティ2026』7月4日(土) 東京スカイツリータウン®で開催決定！人気アニメキャラクターが夢の共演！豪華声優やR-1グランプリ2024優勝者、テレビ東京新人アナウンサーも登場！

＼7月4日(土) 東京スカイツリータウン®で開催決定／

『ナナナのバースデーパーティ2026』

人気アニメキャラクターが夢の共演！

豪華声優や R-1グランプリ2024優勝者、テレビ東京新人アナウンサーも登場！盛りだくさんのスペシャルデー！

～おそ松さん＆ケロロ軍曹と一緒に東京スカイツリータウン®で

最高の思い出つくっちゃお♬いたずらっ子のアザラシ・ドットザラシもくるよ！～



7月7日に13回目の誕生日を迎える、テレ東バナナ社員「ナナナ」。今年も最高の仲間たちに囲まれて賑やかにお祝いするイベント『ナナナのバースデーパーティ2026』を開催いたします！

今回も、豪華なゲストキャラクターたちが大集結！

放送開始10周年を迎えたTVアニメ『おそ松さん』から6つ子の長男「おそ松」、大ヒット上映中の『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』から「ケロロ軍曹」、そして2nd seasonの放送が決定した『SEALOOK』からいたずらっ子のアザラシ「ドットザラシ」が、ナナナのお祝いに駆けつけてくれます！

ステージ企画やキャラクターグリーティング、抽選で当たるグッズ購入者特典ハイタッチ会など、子供から大人まで楽しめる見どころ満載のイベントです！

今回のおそ松の出演は、同作の10周年記念企画「6局ネットありがとうの旅（第5弾：東京）」の一環として実現したもので、当日は、この日だけの特別な「ナナナ×おそ松」限定イラストデザインのポストカードを無料配布いたします。そして『新劇場版☆ケロロ軍曹』からはオリジナルキラキラステッカーを無料配布！

さらにナナナのノベルティグッズも！ （※いずれも数量限定につき、無くなり次第終了となります）

また会場では７月クールドラマ出演者をはじめ、『新劇場版☆ケロロ軍曹』の主題歌とオープニング曲を担当し、本編にも出演する、アニメ20周年プロジェクトの宣伝隊長・あのなど、豪華有名人から届いた誕生日の

お祝いメッセージを上映します！

MCは、R-1グランプリ2024優勝のお笑い芸人・街裏ぴんくと、テレビ東京新人アナウンサー

鈴木芹里乃(せりの)と北川莉央(りお)が務めます。

各キャラクターたちによる賑やかなステージや 限定ノベルティなど、見どころ満載のバースデーパーティに ぜひご期待ください。

街裏ぴんく

≪ステージスケジュール≫ (予定)

11:00 ～ 11:30 ＜ナナナステージ＞ ～ナナナと一緒に“ナナナたいそう”をしよう～

12:00 ～ 12:30 ＜SEALOOKステージ＞ ～ドットザラシとクイズ大会～

13:00 ～ 13:30 ＜ケロロ軍曹ステージ＞～渡辺久美子(ケロロ軍曹役)、小桜エツコ(タママ二等兵役)登場～

14:00 ～ 14:30 ＜おそ松さんステージ＞ ～おそ松とじゃんけん大会～

15:00 ～ 15:20 ＜街裏ぴんく＞ ～スペシャルオンステージ～

15:45 ～ 16:05 ＜ケロロ軍曹ハイタッチ会＞

16:20 ～ 16:40 ＜おそ松さんハイタッチ会＞

17:00 ～ ＜エンディング / 全員集合＞

※ステージの合間には、ナナナのグリーティングもあります。

＜ケロロ軍曹ステージに特別ゲスト登場！！＞

ケロロ軍曹役・渡辺久美子、タママ二等兵役・小桜エツコがゲストで登場！

『ケロロ軍曹』の裏話が聞けるかも？

▼購入者特典・ハイタッチ会詳細

東京ソラマチⓇウエストヤード４階「ツリービレッジ 東京店」で、

『おそ松さん』の商品を税込1,500円以上お買い上げいただくと、おそ松さんのハイタッチ会、

『ケロロ軍曹』の商品を税込1,500円以上お買い上げいただくと、ケロロ軍曹のハイタッチ会、

にそれぞれ抽選で参加できます！

ツリービレッジ東京店専用レジにてスタンプ押印された対象商品税込1,500円以上のレシートを、

イベント当日ソラマチひろばの抽選券交換所にお持ちいただくと、「ハイタッチ会抽選券」をお渡しします。

この特典付きの販売は、6月30日(火)から７月4日(土)12時までとなります。

7月4日(土) 12:00 ツリービレッジ東京店 特典付き販売終了

7月4日(土) 13:00 ソラマチひろば抽選券交換所 抽選券配布終了

7月4日(土) 14:30 抽選結果発表



▼出張!テレ東本舗。

「テレ東本舗。」がソラマチひろばに特別出店いたします。使いやすい定番グッズを豊富にご用意しました。

そしてなんと！税込1,000円以上お買い上の方に、

限定LED缶バッジをランダムで1つプレゼントいたします。

【販売予定商品】

・先行販売！中根舞美アナウンサー考案【ナナナコインシリンダー】(税込660円)

・アナウンサー考案のナナナとハチの【カプセルトイ】

田中瞳アナウンサー考案・・・めがね拭き(税込500円)

古旗笑佳アナウンサー考案・・・スクイーズ風キーホルダー(税込880円)

・注目の新商品【SEALOOK ×ナナナ アクリルキーホルダー】 (税込990円)

・その他ナナナ・ハチグッズも！

▼「ナナナのバースデーパーティ2026」開催概要

【開催日】 2026年7月4日(土) ※荒天の場合中止

【時間】 11:00～17:30（予定）

【場所】 東京ソラマチⓇ１Ｆ ソラマチひろば(観覧自由)

〒131-0045 東京都墨田区押上１丁目１－２

【出演キャラクター】 ナナナ(テレビ東京)、おそ松(おそ松さん)、ケロロ軍曹(ケロロ軍曹)、ドットザラシ(SEALOOK)

【MC】 街裏ぴんく(R-1グランプリ2024優勝)

鈴木芹里乃(テレビ東京アナウンサー)・北川莉央(テレビ東京アナウンサー)

【ゲスト】 渡辺久美子(ケロロ軍曹役)・小桜エツコ(タママニ等兵役)

【コピーライト】 『おそ松さん』©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』

©吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

『SEALOOK』©MILLION VOLT, The Pinkfong Company. All Rights Reserved.

※上記キャラクターの画像ご使用の際はそれぞれのコピーライト、

それ以外の画像については、「©テレビ東京」の表記をお願いいたします。



▼配信

7月4日(土)のイベントの模様を７月クールドラマ出演者をはじめ豪華有名人による誕生日のお祝いメッセージとともに、テレビ東京公式YouTubeチャンネルにて、ナナナの誕生日7月7日(火)夜7時に配信予定。



▼イベントの詳細はナナナ公式SNSアカウントをチェック！！

ナナナ公式X： https://x.com/TVTOKYO_nanana

ナナナ公式Instagram： https://www.instagram.com/tvtokyo_nanana/

ナナナのサイト。： https://www.tv-tokyo.co.jp/nanana/



▼各作品公式サイト

TVアニメ『おそ松さん』: https://osomatsusan.com/

TVアニメ『おそ松さん』10周年特設サイト: https://osomatsusan.com/osmt10th/

ケロロ軍曹総合公式サイト KERORO.COM https://www.keroro.com/

映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』:

https://www.bn-pictures.co.jp/keroro-anime/movie/

『SEALOOK 2nd season』公式サイト https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/sealook/