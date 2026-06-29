能登半島地震を受けて能登に整備された仮設商店街や輪島塗の仮設工房。

その賃料について国は無償化としている期間をさらに2年間延長し、最大5年間とすると発表しました

対象となるのは能登の5つの市や町の仮設商店街や工房など、合わせて27か所です。

これらの施設は自治体が借り上げたプレハブなどで営業が行われ、国の補助制度によって最大3年間を期限に事業者に無償で貸し出されていました。

しかし、早いところではことしの夏にも補助期限を迎えることから、国は借り上げにかかる費用補助の2年延長を決定。

無償での貸し出しを最大5年間とすることを発表しました。



今回の延長を受け、輪島市の仮設商店街で営業を続ける和菓子店は。

■柚餅子総本家中浦屋・中浦政克 社長：

「あと2年延長されることによって、少し工事業者さんの手が空くとか、あるいはいろんなことが緩和されたり、前向きな環境ができてくるのではないか。非常に2年間の延長はありがたいですね」



この和菓子店では、今後も仮設商店街での営業を続けながら本店の修繕に着手し、本格的な再建を目指していくということです。

