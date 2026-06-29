現役女子大生シンママ、出産直後に彼氏の浮気相手からリーク「遊びたいと言われている」
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』#124が28日放送。#124は「波乱万丈！シンママ＆シンパパ大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題し、過酷な経験を乗り越えて明るく生きる令和のシングルマザー・シングルファザーたちが登場。その壮絶すぎる過去とリアルな生活事情を赤裸々に語った。
【写真】14歳で出産した女性、赤ちゃんと
番組には、生後3ヵ月の娘を育てる現役女子高生シンママのきずなさんが登場。美容室でアルバイトをしていた際、お客さんと交際し、17歳で妊娠。シングルマザーである自身の母親からは「産みたいなら応援する」と背中を押された一方、相手の親からは「お金がないから援助はできない」と言われ、きずなさんは高校を休学、彼は退学して働き始め2人暮らしをスタートさせた。
しかし、今年の3月に無事出産した直後、自身が入院中に彼氏の浮気相手から「あなたの彼氏から遊びたいと言われている」とSNSにメッセージが来て浮気が発覚し、破局したと明かした。
現在は実家に戻り、美容師になる夢を「専門学校に行くお金と時間を娘に使いたい」と一旦諦め、子育てとアルバイトに奮闘中。朝7時から夕方6時まで娘の世話をし、母親が仕事から帰宅後にバトンタッチして夜7時から深夜1〜3時まで居酒屋でアルバイト。帰宅後もドライヤーの音で娘を起こさないよう着替えてすぐに寝るという過酷な生活事情を語っていた。
『ななにー 地下ABEMA』最新回は無料配信中。
【写真】14歳で出産した女性、赤ちゃんと
番組には、生後3ヵ月の娘を育てる現役女子高生シンママのきずなさんが登場。美容室でアルバイトをしていた際、お客さんと交際し、17歳で妊娠。シングルマザーである自身の母親からは「産みたいなら応援する」と背中を押された一方、相手の親からは「お金がないから援助はできない」と言われ、きずなさんは高校を休学、彼は退学して働き始め2人暮らしをスタートさせた。
現在は実家に戻り、美容師になる夢を「専門学校に行くお金と時間を娘に使いたい」と一旦諦め、子育てとアルバイトに奮闘中。朝7時から夕方6時まで娘の世話をし、母親が仕事から帰宅後にバトンタッチして夜7時から深夜1〜3時まで居酒屋でアルバイト。帰宅後もドライヤーの音で娘を起こさないよう着替えてすぐに寝るという過酷な生活事情を語っていた。
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