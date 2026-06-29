鮮烈グラビアデビューの18歳アイドル、“小学校の卒アル写真”にネット騒然「すでに完成されてる」「大人っぽすぎ」
アイドルグループ「シャルロット」メンバーの日比谷萌甘が、29日までにXを更新。小学生の頃の写真を披露し話題を呼んでいる。
【写真】鮮烈グラビアデビューの18歳アイドル、「スタイル抜群」ショットの数々 水着姿も（15枚）
日比谷は、リーダーを務めるシャルロットでの活動と並行して2025年にはグラビアデビュー。『ヤングマガジン』（講談社）や『少年サンデー』（小学館）、『週刊プレイボーイ』（集英社）など各誌でグラビアを披露している。
先日は中学3年生の頃の証明写真を公開し話題に。今回は「小学校の卒アル見つけたけど顔変わん無さすぎてみてて面白くない」と投稿した後に、「変われてる？大丈夫、？」と卒業アルバムに載っている自身の姿を披露。ファンからは「可愛すぎ」「すでに完成されてる」「大人っぽすぎ」などの声が相次いでいる。
引用：「日比谷萌甘」X（@mokahibiya）
【写真】鮮烈グラビアデビューの18歳アイドル、「スタイル抜群」ショットの数々 水着姿も（15枚）
日比谷は、リーダーを務めるシャルロットでの活動と並行して2025年にはグラビアデビュー。『ヤングマガジン』（講談社）や『少年サンデー』（小学館）、『週刊プレイボーイ』（集英社）など各誌でグラビアを披露している。
先日は中学3年生の頃の証明写真を公開し話題に。今回は「小学校の卒アル見つけたけど顔変わん無さすぎてみてて面白くない」と投稿した後に、「変われてる？大丈夫、？」と卒業アルバムに載っている自身の姿を披露。ファンからは「可愛すぎ」「すでに完成されてる」「大人っぽすぎ」などの声が相次いでいる。
引用：「日比谷萌甘」X（@mokahibiya）