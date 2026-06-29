「舞台『ブルーロック』5th STAGE ―新英雄大戦開幕―」10月より上演決定！ ビジュアル＆キャスト解禁
「舞台『ブルーロック』5th STAGEー新英雄大戦（ネオ・エゴイストリーグ）開幕ー」が、10月より東京・大阪・愛知にて上演されることが決定。新規ビジュアル、キャストが解禁された。
【写真】「舞台『ブルーロック』5th STAGEー新英雄大戦（ネオ・エゴイストリーグ）開幕ー」キャスト陣をいっき見！
「週刊少年マガジン」（講談社）にて連載中の、原作・金城宗幸、漫画・ノ村優介による人気サッカー漫画『ブルーロック』は、全世界累計発行部数6000万部を突破し、TVアニメ化や映画化など、多方面で展開を続ける話題作。
本作は、2018年のW杯敗退をきっかけに、日本フットボール連合が“世界一のストライカー”を育成するため、全国から300人の高校生FWを集めた極限育成寮“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを始動。主人公・潔世一をはじめとするエゴイストたちが、己のゴールだけを求めて激突する、新時代のサッカーエンターテインメントとして高い支持を集めている。
舞台シリーズは、2023年5月の初演・舞台『ブルーロック』を皮切りに、第2弾、第3弾、第4弾、そしてスピンオフ作品である舞台『ブルーロック ‐EPISODE 凪‐』を上演。作品世界を舞台ならではの熱量と演出で表現し、シリーズを重ねるごとに進化を遂げてきた。
そしてこのたび、6月上演の舞台『ブルーロック ‐Re EPISODE 凪‐』大千穐楽公演のカーテンコールにて、10月に「舞台『ブルーロック』5th STAGE ―新英雄大戦（ネオ・エゴイストリーグ）開幕―」の上演が決定したことが発表された。出演は以下の通り。
■出演者
潔世一役：竹中凌平
國神錬介：織部典成
アレクシス・ネス：福澤希空
雪宮剣優：遊馬晃祐
黒名蘭世：北川尚弥
氷織羊：三浦海里
我牙丸吟：村松洸希
蜂楽廻：佐藤信長
乙夜影汰：健人
凪誠士郎：佐藤たかみち
御影玲王：菊池修司
千切豹馬：佐伯亮
アギ：平賀勇成
馬狼照英：伊万里有
ドン・ロレンツォ：中村太郎
二子一揮：前嶋曜
閃堂秋人：松本岳
絵心甚八：横井翔二郎
ラヴィーニョ：才川コージ
クリス・プリンス：君沢ユウキ
マルク・スナッフィー：碕理人
ノエル・ノア：廣瀬智紀
ミヒャエル・カイザー：仲田博喜
烏旅人（映像出演）：宇野結也
なお、公式HPではチケット最速先行抽選受付を開始している。
また、大阪・愛知の一部公演にて子供無料招待公演の実施が決定。詳細は後日発表。
DMMにて舞台『ブルーロック ‐Re EPISODE 凪‐』の見逃し配信チケットが販売中だ。
「舞台『ブルーロック』5th STAGEー新英雄大戦開幕ー」は、東京・天王洲 銀河劇場にて10月1日〜11日、大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホールにて10月16日〜18日、愛知・アイプラザ豊橋にて10月23日・24日上演。
【写真】「舞台『ブルーロック』5th STAGEー新英雄大戦（ネオ・エゴイストリーグ）開幕ー」キャスト陣をいっき見！
「週刊少年マガジン」（講談社）にて連載中の、原作・金城宗幸、漫画・ノ村優介による人気サッカー漫画『ブルーロック』は、全世界累計発行部数6000万部を突破し、TVアニメ化や映画化など、多方面で展開を続ける話題作。
舞台シリーズは、2023年5月の初演・舞台『ブルーロック』を皮切りに、第2弾、第3弾、第4弾、そしてスピンオフ作品である舞台『ブルーロック ‐EPISODE 凪‐』を上演。作品世界を舞台ならではの熱量と演出で表現し、シリーズを重ねるごとに進化を遂げてきた。
そしてこのたび、6月上演の舞台『ブルーロック ‐Re EPISODE 凪‐』大千穐楽公演のカーテンコールにて、10月に「舞台『ブルーロック』5th STAGE ―新英雄大戦（ネオ・エゴイストリーグ）開幕―」の上演が決定したことが発表された。出演は以下の通り。
■出演者
潔世一役：竹中凌平
國神錬介：織部典成
アレクシス・ネス：福澤希空
雪宮剣優：遊馬晃祐
黒名蘭世：北川尚弥
氷織羊：三浦海里
我牙丸吟：村松洸希
蜂楽廻：佐藤信長
乙夜影汰：健人
凪誠士郎：佐藤たかみち
御影玲王：菊池修司
千切豹馬：佐伯亮
アギ：平賀勇成
馬狼照英：伊万里有
ドン・ロレンツォ：中村太郎
二子一揮：前嶋曜
閃堂秋人：松本岳
絵心甚八：横井翔二郎
ラヴィーニョ：才川コージ
クリス・プリンス：君沢ユウキ
マルク・スナッフィー：碕理人
ノエル・ノア：廣瀬智紀
ミヒャエル・カイザー：仲田博喜
烏旅人（映像出演）：宇野結也
なお、公式HPではチケット最速先行抽選受付を開始している。
また、大阪・愛知の一部公演にて子供無料招待公演の実施が決定。詳細は後日発表。
DMMにて舞台『ブルーロック ‐Re EPISODE 凪‐』の見逃し配信チケットが販売中だ。
「舞台『ブルーロック』5th STAGEー新英雄大戦開幕ー」は、東京・天王洲 銀河劇場にて10月1日〜11日、大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホールにて10月16日〜18日、愛知・アイプラザ豊橋にて10月23日・24日上演。