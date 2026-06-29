高齢ドライバーによる交通事故を防ごうと29日、福岡市東区の自動車学校で、運転操作の基本を再確認する講習会が開かれました。参加者は警察官らの指導を受けながら、安全運転の重要性を学びました。



福岡市東区の自動車学校では、東警察署やJAFなどが合同で、高齢ドライバーを対象にした運転講習会を開きました。



講習会には65歳から83歳までの男女16人のドライバーが参加し、サポートカーによる自動ブレーキの体験をはじめ、多段階停止や方向転換が適切にできているかといった運転技能のチェックが行われました。





■警察官「多段階停止は結構重要。」■参加者「見えないですからね。結構見えない。」■参加者「一番不安なのは、やっぱり車庫入れ。段があるけんね、脱輪させたら。」福岡県内ではことし1月から5月までに、高齢ドライバーによる事故が1824件発生しました。去年の同じ時期と比べて22件増加しています。警察は講習会を通して、視力や判断力が低下しやすい高齢者に、安全運転の重要性を理解してほしいとしています。■東警察署・神矢直樹交通1課長「加齢に伴い、認知・判断・操作能力すべてが徐々に衰えてまいります。ご自身の現在の状況を、今一度確認する機会としてもらえればと思います。」免許の返納や運転技術に悩みがある場合は、専門の相談電話番号「＃8080」で警察官が相談に応じます。