BE:FIRST、初の2本立てMV公開 「Missing」Story＆Moveバージョンで異なる物語描く
6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、先行配信した10枚目のシングル「Missing」のミュージックビデオ2本を公開した。「Story ver.」をプレミア公開したあと、「Move ver.」をサプライズでプレミア公開する、グループ初の試みとなった。
【動画】BE:FIRST「Missing」ミュージックビデオ Story＆Moveバージョン
5th Anniversary Project第2弾シングルであり、記念すべき10枚目のシングルとなる「Missing」は、UKダンスシーンを代表するDJ／Producer・Jonas Blueをプロデューサーに迎えたダンスポップナンバー。BE:FIRSTはこれまで「Don't Wake Me Up」のカバーでJonas Blueとコラボレーションしており、その関係性の延長線上で生まれた楽曲となっている。
切ないアコースティックギターのイントロから始まり、Jonas Blueならではのダンサブルなトラックへと展開。ハイトーンボーカルで忘れられない恋人への未練や後悔を繊細に描き、「消えないで」というフレーズのリフレインが印象的な切ないラブソングに仕上がっている。
ミュージックビデオは、BE:FIRSTとして初となる2本立てで展開。「Story ver.」は俳優の窪塚愛流が主演を務めるドラマ仕立て、「Move ver.」はBE:FIRSTのダンスパフォーマンスを軸とした映像となっている。いずれもタイで撮影され、「Story ver.」では主人公の留学先、「Move ver.」ではBE:FIRSTのパフォーマンスの舞台として同じ異国の地を描写。異なる視点から進む2つの物語が、ある繁華街で交差する構成となっている。
「Story ver.」では、「ずっと続いていてほしい時間」「消えてほしくない記憶」といった歌詞の世界観をもとに、夢と現実の狭間を漂うような映像を制作。手が届きそうで届かないもどかしさや、不安定だからこそ際立つ儚さ、美しさを表現している。
一方の「Move ver.」は、異国情緒あふれるタイを舞台に、BE:FIRSTの洗練されたダンスパフォーマンスを中心に構成。息の合ったチームワークも感じられる映像に仕上がった。
それぞれ単独でも楽しめる作品でありながら、2本続けて鑑賞することで、物語の背景や登場人物の心情がより立体的に浮かび上がる構成。それぞれの視点が交差することで生まれる新たな発見や、“消えてほしくない儚い瞬間”の美しさを味わえる映像作品となっている。
【動画】BE:FIRST「Missing」ミュージックビデオ Story＆Moveバージョン
5th Anniversary Project第2弾シングルであり、記念すべき10枚目のシングルとなる「Missing」は、UKダンスシーンを代表するDJ／Producer・Jonas Blueをプロデューサーに迎えたダンスポップナンバー。BE:FIRSTはこれまで「Don't Wake Me Up」のカバーでJonas Blueとコラボレーションしており、その関係性の延長線上で生まれた楽曲となっている。
ミュージックビデオは、BE:FIRSTとして初となる2本立てで展開。「Story ver.」は俳優の窪塚愛流が主演を務めるドラマ仕立て、「Move ver.」はBE:FIRSTのダンスパフォーマンスを軸とした映像となっている。いずれもタイで撮影され、「Story ver.」では主人公の留学先、「Move ver.」ではBE:FIRSTのパフォーマンスの舞台として同じ異国の地を描写。異なる視点から進む2つの物語が、ある繁華街で交差する構成となっている。
「Story ver.」では、「ずっと続いていてほしい時間」「消えてほしくない記憶」といった歌詞の世界観をもとに、夢と現実の狭間を漂うような映像を制作。手が届きそうで届かないもどかしさや、不安定だからこそ際立つ儚さ、美しさを表現している。
一方の「Move ver.」は、異国情緒あふれるタイを舞台に、BE:FIRSTの洗練されたダンスパフォーマンスを中心に構成。息の合ったチームワークも感じられる映像に仕上がった。
それぞれ単独でも楽しめる作品でありながら、2本続けて鑑賞することで、物語の背景や登場人物の心情がより立体的に浮かび上がる構成。それぞれの視点が交差することで生まれる新たな発見や、“消えてほしくない儚い瞬間”の美しさを味わえる映像作品となっている。