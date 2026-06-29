思わず苦笑い。タレントの西野未姫が6月28日、ボートレース特番「スナックさざなみ」に生出演して、過去のグラビアDVDを振り返った。

【映像】自身のDVDに西野未姫が赤面

きっかけは、スナックのママ役としてMCを務める西野のひと言だった。ボートレースの予想中、「すごいね、本当に写真集。だって、由夏ちゃんだって（売上ランキング）何位なの？」と振った。これに、4月に1st写真集を発売した進行役・西澤由夏アナが「ちょっと待って。本当に追ってない。怖くて追えなかった」と返答。「自然に入ってくるもんね。自分で調べなくてもさ。情報として入ってくるじゃない？いちいち。私は入ってこなかったから、たぶんないと思う」と述べた。

その流れで、西野は「私も、写真集は出したことないんだけど、グラビアのDVDは出したことあるのよ。タイトルが『Hey Shiri!』っていう」と回想。そのタイトルに一同が大ウケする中、共演の立野沙紀が「未姫ママはお尻が」と評すると、「筋トレしてたから。結婚する前だから、だいぶ前だけど、『Hey Shiri!』ってDVDを出したことがあるのよ」と語った。続けて、「それはさ、どうだったの？売り上げ的には」との質問には「相当売れてないと思うわ」と即答。「情報もないし、いっぱい配りまくったわ」と明かすと、「タイトルは誰が考えたの？」との問いには「私よ。ちょうど、『Hey Siri』が流行ってたのよ。いいじゃない、いい尻してて…みたいな」と答えた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）