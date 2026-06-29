配達員さんがお家に来たら、ワンコの愛が止まらなくなって…？微笑ましい交流が話題になり、投稿は記事執筆時点で4万回再生を突破。「可愛すぎる」「癒される」「笑った」といった声が寄せられています。

【動画：『配達員のお兄さん』が家にきた結果→犬の『大好き』が止まらなくなってしまい…仕事にならない光景】

ワンコは配達員さんが大好き！

YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」に投稿されたのは、シーズーの「てんぽ」さんのお家に配達員のお兄さんがやってきた時の様子です。てんぽさんは配達員さんが大好きで、会うたびに大喜びで甘えるそう。この日も配達員さんの姿を見るとしっぽを振って熱烈歓迎し、さっそく「構って～！」と足に飛びついたとか。

そしててんぽさんは配達員さんの手を掴み、ペロペロと舐め始めたそう。お仕事中なので「邪魔しちゃダメよ」と飼い主さんは止めたのですが、てんぽさんの愛は止まりません。その後も「塩分補給してるの？」とツッコみたくなるくらい、ひたすら舐めまくっていたとか。可愛すぎる行動に、思わず笑ってしまいます！

微笑ましい交流にほっこり

配達員さんはてんぽさんを優しく撫でて、お仕事をしながら少しだけ構ってくれたそう。そしてお仕事が終わった後は、両手でじゃらして遊び相手をしてくれたとか。もちろんてんぽさんは大喜び！

途中で配達員さんはてんぽさんの脇の下に手を入れ、まるでとらわれた宇宙人のように二本足で立たせるという謎の遊びを開始。

これにはてんぽさんも困惑の表情を浮かべていたそうですが、配達員さんになら何をされてもいいと思っているのか、特に抵抗せずにされるがままになっていたとか。仲良しな2人の微笑ましい交流に、心がほっこりします。

お別れ後の健気で愛おしい姿

その後も配達員さんはたっぷり撫でて可愛がってくれて、てんぽさんは嬉しそうなお顔で甘え続けていたそう。しかし配達員さんが「じゃあね～」と帰ろうとした途端に、「え、もう帰っちゃうの？」としょんぼり…。

去っていく配達員さんを寂しそうに見送った後も、「また来ないかな？」と玄関で待ち続けていたというてんぽさん。その健気で愛おしい姿を見たら、配達員さんは毎日会いに行きたくなってしまいそうですね！

この投稿には「人なっこくて可愛い」「遊んでもらえてよかったね」「こんなに大歓迎してくれるなんて…羨ましい」「思わず配達員さんになりたいと思ってしまいました笑！」といったコメントが寄せられています。

てんぽさんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。