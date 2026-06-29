のんびり寛いでいるラブラドールレトリバーさんに、帰りが遅くなることを報告した結果…。思った以上に『不服そうな反応』が話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で3万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【写真：『今日は帰りが遅くなります』と大型犬に伝えた結果→不服そうに…わかりやす過ぎる『表情』】

大型犬に『今日は帰りが遅くなります』と伝えた結果…

Xアカウント『@yokozuna_lab』に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーさんのお姿。

この日、飼い主さんは「横綱」くんに『今日は会社の歓迎会があるので帰りが遅くなります』と、丁寧に報告されたのだといいます。

思った以上に『不服そうな反応』が話題

すると、横綱くんは言葉を完璧に理解した上で、思った以上の反応をみせたのだそう。

のそっと顔だけをあげて振り返り、飼い主さんのことをジトッと睨みつけたという横綱くん。その表情はまさに『不服』という感情をこれ以上ないほど上手に表現しているものだったよう。

『ふ～ん…』『つまるところ、飲み会ね』なんて恨み節が聞こえてきそうな横綱くんの反応は、あまりにも人間味に溢れたもので、仕事だから仕方がない…とはいえ罪悪感を感じずにはいられないものだったのだとか。

横綱くんがみせたあまりにも不服そうな反応、愛おしいお姿は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「うそだろ…」「飲み会を恨んでる顔だ」「しょぼん顔かわいい」「わかりやすい～！」「めっちゃ睨んでる」「シワで抗議してる」などのコメントが寄せられています。

表情豊かでおっとりのんびり屋さんな男の子

2023年5月2日生まれの横綱くんは、おっとりのんびり屋さんで甘えん坊な男の子。

『されるがまま』のスタイルでありながら、表情豊かで言葉がなくとも言いたいことがヒシヒシと伝わってくるのも、横綱くんのたくさんある魅力のひとつ。

ご家族にたくさんの愛情を注いでもらいながら、自分らしくマイペースに暮らす横綱くんの日常はラブラドールレトリバーの魅力やたくさんの癒やしを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@yokozuna_lab」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。