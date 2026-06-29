注射を頑張ったので、「好きなものを食べていいよ」と言われたワンコがとった行動に反響が集まっています。

話題となっている動画は記事執筆時点で12万3000回再生を突破し、「頭がいい上に舌も肥えとる」「なんて賢い子なんだ」といったコメントが寄せられています。

【動画：病院を頑張った犬に『好きなもの食べていいよ』と伝えた結果→どこへ行くのかと思いきや…まさかの『グルメすぎる光景』】

「好きなもの食べていいよ」→グイグイ歩き出す

TikTokアカウント「zippy1006_jolly1111」に投稿されたのは、動物病院で注射を終えて、「頑張ったから好きなもの食べていいよ」と言われたボーダーコリー「ジッピー」くんのお姿。

すると、飼い主さんをグイグイと引っ張るように、前のめりでどこかに向かって歩き始めたジッピーくん。迷いのないしっかりとした足取りで進むジッピーくんは、言葉の意味をきちんと理解しているようです。

頑張ったから、鰻が食べたい！

目指す場所が近づきテンションが上がってしまったのか、ジッピーくんは突然走り出します。ジッピーくんが速やかに入って行った場所は、まさかの鰻屋さん。入り口の前で、満面の笑みで「食べたい」アピールをしていたんだとか。

予想外の高級食材をリクエストされた飼い主さんでしたが、「頑張ったもんね！」と優しく受け入れ、鰻の白焼きをテイクアウトしたのだそう。箱を開けるとペロペロと鰻を舐めて、ジッピーくんはとっても嬉しそう。

ごちそうを一瞬で完食

飼い主さんによる入念な小骨チェックの後、鰻をカリカリにトッピングして、いざ実食。鰻の頭のおやつもおまけでトッピングされた豪華な食事に、ジッピーくんの目はキラッキラ。

あまりの美味しさに、ジッピーくんは白焼きを一瞬で完食。言葉を理解する賢さと、人間顔負けのグルメさを持ち合わせたジッピーくんの姿は、多くの人をほっこりさせることとなったのでした。

投稿には「頭がいい上に舌も肥えとる」「なんて賢い子なんだ」「ご褒美に相応しいもの選んでる」「ちゃんと鰻買ってあげる飼い主さんもすごい」「見てるだけで癒されます」「パパが1番楽しそうｗ」といったコメントが寄せられています。

ジッピーくんの賑やかな日常は、TikTokアカウント「zippy1006_jolly1111」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「zippy1006_jolly1111」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。