SKE48鎌田菜月×水族館の達人による共著刊行　発売前重版&各地でパネル展も開催

SKE48・鎌田菜月と水族館の達人・下村実による共著『水族館の達人に聞いてみた ～ぜったいに行きたくなる37の発見～』（くもん出版）が6月26日に刊行。予約注文が多数寄せられたことを受け、発売前に重版が決定するなど、大きな反響を呼んでいる。

【写真】『水族館の達人に聞いてみた』特典しおりも

本書は、水生生物の生態や水族館の仕組み、飼育員の仕事内容から、水族館をより楽しむための“裏ワザ”までを収録した児童向け書籍。鎌田の初の著書となる。「自由研究のヒント」となるテーマも紹介しており、夏休みの学習にも対応した一冊となっている。

共著者の下村実は、海遊館の立ち上げに関わって以降30年以上にわたり生物の飼育に携わり、京都水族館・すみだ水族館の立ち上げを経て、京都水族館館長、四国水族館飼育展示部長を歴任。2024年4月から公益財団法人日本モンキーセンター附属動物園長を務めている。著書に『水族館飼育係だけが見られる世界 毎日は発見と感動に満ちている』（ナツメ社）がある。

ナビゲーターを務める鎌田菜月は、SKE48の6期生として2012年11月にグループに加入。2018年1月発売の22ndシングル「無意識の色」で初の選抜入りを果たした。水族館に頻繁に足を運ぶ熱心な水族館ファンとしても知られ、NHK東海「まるっと！」内のコーナー『ラブ旅』などで培ったリポート経験を生かし、子どもたちが知りたい疑問を下村に投げかけている。

あわせて、発売記念お渡し会の特典情報も公開。会場はジュンク堂書店名古屋店、TSUTAYA EBISUBASHI、magmabooksの3店舗。パネル展はこの3店舗に丸善名古屋本店を加えた4店舗で実施される。パネルに印刷された二次元コードを読み込むと、「ぜったいに聞きたくなる鎌田菜月のミニトーク」を視聴できる。鎌田直筆サイン入りパネルの抽選プレゼントキャンペーンも実施される。

■鎌田菜月（SKE48）コメント発売前重版！ はじめての著書でこのような嬉しい報告をできるとは思ってもおらず、まるで夢のようです！ 皆さんの水族館への関心の高さを感じ、ほっこりしています。

そんな水族館ラバーな皆さんに、より一層水族館を楽しんでもらえるコツや目線が、分かりやすくぎゅっと詰まった一冊です。重版をきっかけに、よりたくさんの方に手に取っていただけるチャンスをいただけたことが嬉しいです。

お子さんはもちろん、ご家族みんなで水中にダイブするような気持ちで楽しんでください！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）