山形県内では週末、クマの目撃情報が１０件以上確認されました。

【写真を見る】この土日に10件以上クマの目撃が…公園の閉鎖やイベントの中止など影響広がる きょうも各地でクマ出没（山形）

山形市では大学近くでの相次ぐ目撃で、公園が閉鎖になったほか、イベントが中止されるなど影響が出ています。

藤井響樹アナウンサー「山形市の悠創の丘の近くに来ています。普段は散歩や展望台の景色を楽しもうと訪れる人が多い場所なのですが、相次ぐクマの目撃を受けて現在は入口が閉鎖されています」

山形市上桜田にある悠創の丘では、今月２３日に公園の北側でクマが目撃されました。

またおととい、園内でクマのような動物１頭が目撃されたということです。

これを受け、県はきのうから悠創の丘を当面の間閉鎖としました。

■「学内に出てきたら怖い」近くの大学では不安の声

悠創の丘の近くには東北芸術工科大学があります。

学生は「学内に出てきたら結構怖いかなというのと、私生活で移動する時には森の近くを通るのでそこは少し怖いし不安」

学生は「なじみのある所にクマが出ると不安ですね。今の所はないがやっぱりクマが出ると（校外活動などに）制限が出てくるのですごく困りますね」

また、付近での相次ぐ目撃を受け、山形市は西蔵王放牧場で来月１１日に予定していた酪農まつりを中止することにしたということです。

■東根市長瀞付近で目撃相次ぐ

きょうも目撃が相次いでいます。

東根市では午前５時半ごろ長瀞でクマ１頭が目撃されました。

クマは付近で複数回目撃され、午前１１時半ごろには水稲育苗センターのビニールハウス近くにいるのが確認されています。

県内ではきのうとおとといだけで１０件を超えるクマの目撃情報があり、生活にも影響が出ています。