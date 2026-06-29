【識者の分析】日本代表が警戒すべきブラジル代表の強み、そして攻略の道筋は？ 積み上げてきた組織力で上回れるか
北中米Ｗ杯で日本がラウンド32で挑む相手は、最多５度の優勝を誇るブラジルだ。
６大会ぶりの世界王者を狙うセレソンからすれば、昨年10月に親善試合で敗れ、そのリベンジを期す日本戦も、１つの通過点と考えているかもしれない。グループステージ初戦でモロッコと１−１で引き分け、その後はハイチ、スコットランドをともに３−０で下し、尻上がりに調子を上げながらグループＣを首位で突破してきた。
森保一監督は「世界のトップトップの強豪。ワールドカップで５回、優勝したブラジルですが、勝利を掴めるようにしたい」と最大級のリスペクトを示しながらも、「去年の親善試合で勝ったことで、我々にも勝つチャンスがあることが分かった。歴史が変わるようなことが起こせるようにベストを尽くしたい」と力強く語る。
世界最高峰の相手への敬意を忘れず、それでも勝利を目ざす。その姿勢は、この大一番に臨む日本の覚悟そのものだ。
ブラジル代表の長い歴史の中で、初の外国人監督となるカルロ・アンチェロッティが率いる現在のチームは、個の力だけに依存はしない。今大会ここまで４得点・１アシストを記録するヴィニシウス・ジュニオールは、間違いなく最大の脅威だ。
しかし、日本が攻略しなければならないのは彼１人ではない。流動的にポジションを入れ替えながら、それぞれの特長を引き出し合う組織力こそが、この最大のストロングポイントと言える。
中盤ではアンカーのカゼミーロが全体のバランスを保ち、ルーカス・パケタが相手のプレッシャーをいなしながら攻撃を組み立てる。さらにブルーノ・ギマランイスが長短のパスを使い分けて縦パスを差し込み、一気に攻撃のスイッチを入れる。
最前線ではマテウス・クーニャが９番でありながら、中盤まで下がって相手のセンターバックを引き出し、そのスペースへヴィニシウスや右サイドのラヤンが飛び込む。こうした連動した動きが、ブラジルの攻撃に厚みと迫力をもたらしている。
明確な攻撃のアクセントとなるラフィーニャが怪我の影響で不在。ファン目線だと残念だが、勝負という視点に立てば、日本にとって追い風と言える。
ただ、それを差し引いてもブラジルの攻撃陣は固定された役割に縛られず、次々と立ち位置を変えながら相手のマークを混乱させる。その流動性と、崩れても全体のバランスを失わない関係性こそ、アンチェロッティ監督が築き上げた現在のブラジル最大の強みだ。
前線から柔軟なポストワークをこなすクーニャについて、３バックを統率する谷口彰悟も「９番の位置から10番っぽいプレーをすることはスカウティングでも分かっています。かなり流動的なので、誰がどこでつくのか。後ろがしっかりコミュニケーションを取って、横だけじゃなく前後、中盤も含めて受け渡しをしないといけない」と十分に警戒している。クーニャの動きは、ヴィニシウスの突破力を引き出す“トリガー”にもなるからだ。
ブラジルの攻撃は１人を止めれば終わるものではない。センターバックだけでなく、中盤や両ウイングバックまで含めた組織的な受け渡しと連係が、日本の生命線になる。もちろん、試合の大半は耐える時間になるだろう。しかし、90分間ずっと押し込まれ続けるわけではない。
攻撃のキーマンである伊東純也は「自分たちがボールを持てる時間も多少あると思う。握られる時間も多くなると思うので、そこからの素早いカウンターは大事」と勝機を見据える。
さらに「左サイドでヴィニシウスが攻め残ることが多くなると思うので、右のセンターバックとウイングバックで声を掛けながら、リスク管理することが大事。攻め残っている分、こっちで攻められる可能性もあるので、攻撃でも守備でもうまくやれればいい」と、攻守両面のポイントを挙げた。
６大会ぶりの世界王者を狙うセレソンからすれば、昨年10月に親善試合で敗れ、そのリベンジを期す日本戦も、１つの通過点と考えているかもしれない。グループステージ初戦でモロッコと１−１で引き分け、その後はハイチ、スコットランドをともに３−０で下し、尻上がりに調子を上げながらグループＣを首位で突破してきた。
世界最高峰の相手への敬意を忘れず、それでも勝利を目ざす。その姿勢は、この大一番に臨む日本の覚悟そのものだ。
ブラジル代表の長い歴史の中で、初の外国人監督となるカルロ・アンチェロッティが率いる現在のチームは、個の力だけに依存はしない。今大会ここまで４得点・１アシストを記録するヴィニシウス・ジュニオールは、間違いなく最大の脅威だ。
しかし、日本が攻略しなければならないのは彼１人ではない。流動的にポジションを入れ替えながら、それぞれの特長を引き出し合う組織力こそが、この最大のストロングポイントと言える。
中盤ではアンカーのカゼミーロが全体のバランスを保ち、ルーカス・パケタが相手のプレッシャーをいなしながら攻撃を組み立てる。さらにブルーノ・ギマランイスが長短のパスを使い分けて縦パスを差し込み、一気に攻撃のスイッチを入れる。
最前線ではマテウス・クーニャが９番でありながら、中盤まで下がって相手のセンターバックを引き出し、そのスペースへヴィニシウスや右サイドのラヤンが飛び込む。こうした連動した動きが、ブラジルの攻撃に厚みと迫力をもたらしている。
明確な攻撃のアクセントとなるラフィーニャが怪我の影響で不在。ファン目線だと残念だが、勝負という視点に立てば、日本にとって追い風と言える。
ただ、それを差し引いてもブラジルの攻撃陣は固定された役割に縛られず、次々と立ち位置を変えながら相手のマークを混乱させる。その流動性と、崩れても全体のバランスを失わない関係性こそ、アンチェロッティ監督が築き上げた現在のブラジル最大の強みだ。
前線から柔軟なポストワークをこなすクーニャについて、３バックを統率する谷口彰悟も「９番の位置から10番っぽいプレーをすることはスカウティングでも分かっています。かなり流動的なので、誰がどこでつくのか。後ろがしっかりコミュニケーションを取って、横だけじゃなく前後、中盤も含めて受け渡しをしないといけない」と十分に警戒している。クーニャの動きは、ヴィニシウスの突破力を引き出す“トリガー”にもなるからだ。
ブラジルの攻撃は１人を止めれば終わるものではない。センターバックだけでなく、中盤や両ウイングバックまで含めた組織的な受け渡しと連係が、日本の生命線になる。もちろん、試合の大半は耐える時間になるだろう。しかし、90分間ずっと押し込まれ続けるわけではない。
攻撃のキーマンである伊東純也は「自分たちがボールを持てる時間も多少あると思う。握られる時間も多くなると思うので、そこからの素早いカウンターは大事」と勝機を見据える。
さらに「左サイドでヴィニシウスが攻め残ることが多くなると思うので、右のセンターバックとウイングバックで声を掛けながら、リスク管理することが大事。攻め残っている分、こっちで攻められる可能性もあるので、攻撃でも守備でもうまくやれればいい」と、攻守両面のポイントを挙げた。