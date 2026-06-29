【ダイソー／セリア】「くつした整理カップ」S・M・Lをフル活用！ 連結して簡単、ごちゃつきリセット
DAISO（以下、ダイソー）やSeria（以下、セリア）など、いくつかの100円ショップで取り扱っているイノマタ化学の「くつした整理カップ」。靴下だけでなく、さまざまな細かいものの整理に便利と人気です。
今回は「くつした整理カップ」の種類の違いと使用例をご紹介します。
「くつした整理カップ」は現在3サイズあります。
・Sサイズ：6.2×6.2×8cm 4個で税込110円
・Mサイズ：7.4×7.4×8cm 3個で税込110円
・Lサイズ：8.7×8.7×8cm 2個で税込110円
3種類のサイズがあることで、靴下以外にも小物など用途にあわせて活用することができます。
カップの側面に突起と穴があるので、それをぴったり合わせることで連結できます。
「くつした整理カップ」の4辺に突起と穴があるので、縦一列だけでなく横にも連結することができます。
▼「くつした整理カップ」で靴下収納
「くつした整理カップ」ですので、まずは靴下収納から。薄手のショートソックスやフットカバーはSサイズがぴったりで、少し厚みがあるものやハイソックス、ストッキングはMサイズが合います。モコモコのソックスや薄手のタイツなどはLサイズに入れるのがいいでしょう。
▼Sサイズでフリーザーバッグを縦収納
フリーザーバッグは、購入時の箱に入ったままだと場所を取り、サッと取り出すのにも手間がかかってしまうのですが、箱から出して「くつした整理カップ」のSサイズに立てて入れておくと、時短で取り出すことができます。
▼薬箱に「くつした整理カップ」
さまざまなサイズのものを入れることになる薬箱ですが、特に見失いやすい小さいものは、「くつした整理カップ」のSサイズに入れて薬箱に収納すると便利です。
▼動く引き出しの中でもズレない
小物が多いお弁当アイテムの収納にも「くつした整理カップ」が活躍してくれます。連結させておけば、引き出しを動かしても中でズレないのが便利です。
このほか、「くつした整理カップ」は文具やメイク道具、裁縫道具など家の中のさまざまなものの整理収納に使うことができます。片付けにお悩みの人はぜひ一度100円ショップで「くつした整理カップ」をチェックしてみてくださいね。
▼商品情報
・商品名 くつした整理カップ
・価格 税込110円
・サイズ
Sサイズ：6.2×6.2×8cm 4個1セット
Mサイズ：7.4×7.4×8cm 3個1セット
Lサイズ：8.7×8.7×8cm 2個1セット
・JANコード
Sサイズ：4905596296089
Mサイズ：4905596296188
Lサイズ：4905596296287
(文:矢野 きくの)
今回は「くつした整理カップ」の種類の違いと使用例をご紹介します。
3サイズある「くつした整理カップ」
「くつした整理カップ」は現在3サイズあります。
・Sサイズ：6.2×6.2×8cm 4個で税込110円
・Mサイズ：7.4×7.4×8cm 3個で税込110円
・Lサイズ：8.7×8.7×8cm 2個で税込110円
最大の特徴：連結できる！「くつした整理カップ」の最大の特徴といってもいいのが、カップ同士を連結できることです。
カップの側面に突起と穴があるので、それをぴったり合わせることで連結できます。
「くつした整理カップ」の4辺に突起と穴があるので、縦一列だけでなく横にも連結することができます。
「くつした整理カップ」の活用例シンプルな形でサイズ豊富なので、家の中でさまざまな小物整理に使うことができる「くつした整理カップ」。いくつか例をご紹介します。
▼「くつした整理カップ」で靴下収納
「くつした整理カップ」ですので、まずは靴下収納から。薄手のショートソックスやフットカバーはSサイズがぴったりで、少し厚みがあるものやハイソックス、ストッキングはMサイズが合います。モコモコのソックスや薄手のタイツなどはLサイズに入れるのがいいでしょう。
▼Sサイズでフリーザーバッグを縦収納
フリーザーバッグは、購入時の箱に入ったままだと場所を取り、サッと取り出すのにも手間がかかってしまうのですが、箱から出して「くつした整理カップ」のSサイズに立てて入れておくと、時短で取り出すことができます。
▼薬箱に「くつした整理カップ」
さまざまなサイズのものを入れることになる薬箱ですが、特に見失いやすい小さいものは、「くつした整理カップ」のSサイズに入れて薬箱に収納すると便利です。
▼動く引き出しの中でもズレない
小物が多いお弁当アイテムの収納にも「くつした整理カップ」が活躍してくれます。連結させておけば、引き出しを動かしても中でズレないのが便利です。
このほか、「くつした整理カップ」は文具やメイク道具、裁縫道具など家の中のさまざまなものの整理収納に使うことができます。片付けにお悩みの人はぜひ一度100円ショップで「くつした整理カップ」をチェックしてみてくださいね。
▼商品情報
・商品名 くつした整理カップ
・価格 税込110円
・サイズ
Sサイズ：6.2×6.2×8cm 4個1セット
Mサイズ：7.4×7.4×8cm 3個1セット
Lサイズ：8.7×8.7×8cm 2個1セット
・JANコード
Sサイズ：4905596296089
Mサイズ：4905596296188
Lサイズ：4905596296287
(文:矢野 きくの)