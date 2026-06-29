●先週の大雨から数日経過…ただし県東部ほど土壌雨量指数やや高い所も

●今週中頃から強雨が心配 雨の降り方次第で再び災害の危険度上昇も

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





先週は梅雨前線の影響による大雨で、県内では平生町の土砂災害で人的被害が発生しました。その災害の引き金となった雨の量を改めて振り返ると、先週の水、木、金曜日の3日間での雨量が、特に県東部中心にトータル300ミリを超えるなど、平年の6月1か月ぶんを上回る雨が短期間でまとまった、という状況でした。





その後、週末から落ち着いた天気が続く中で防災情報のレベルも下がって、今は平常に戻った状況です。しかし、地面の中に染み込む水の量を示す「土壌雨量指数」を見ていくと、こちらも、だんだん平常に戻って来つつはあるものの、県東部ほど今も少し指数が高め…今後また新たに雨が降れば、通常より早く危険度が上がりやすい状況です。





そんな中で、今週もまた雨の降り方が少々心配な状況です。そして気になる今後の雨ですが、今は九州の南に離れている梅雨前線が、今週は徐々に北上し始めます。あす30日(火)にかけては、まだ比較的落ち着いた空模様ですが、水曜日から木曜日にかけては前線が県内付近まで北上し、再び雨が強く降る心配があります。先週の時ほど雨量がまとまるかは微妙なところではあるものの、まだ地面に染み込む水が多く残る中、雨の降り方次第では早いペースで災害の危険度が高まるかもしれない…という心積もりは持っておきたいところです。



再び緊張感が高まってくる、ということを考えておきながら、あす30日(火)にかけては続く落ち着いた空模様を、大切にお過ごしください。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





あす30日(火)は、雲が目立つ空にはなりますが、曇ったり晴れたり…と、この時期にしてはまずまず落ち着いた空模様。多少でも日が差すと蒸し暑く、最高気温は28度前後～山口や広瀬は30度以上の真夏日となる予想です。なお、その蒸し暑さが増すほど、山間部のごく一部ではありますが、夕立タイプのにわか雨の心配も少しあります。





梅雨前線の北上に伴って、7月スタートの水曜日から再び雨がしっかりと降りだし、木曜日にかけて少々まとまった雨に。降り方次第で場合によって大雨災害の危険度が高まって、レベル付きの大雨情報…レベル3の警報なども出てくる可能性もありますので、雨の状況や今後の情報に十分気をつけて、お過ごしください。

その後も今週末にかけては梅雨らしく、ぐずつく天気が続く日々になるでしょう。



(KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

