2026年6月30日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
周囲を気にし過ぎると失敗を招くかも。等身大のあなたで過ごすこと。
お世話になった人にはしっかりお礼を。忘れると人望ダウンに……。
将来を見据えつつ金銭計画を立てて。専門家の意見を聞くと◎。
不安にさいなまれがち。友人に話してみるとすっきりしそう。
気が抜けてしまいそう。外出前は戸締りをしっかり確認すること。
周囲にゴタゴタが……。中立の立場を保つのが身を守るカギ。
失せ物の暗示あり。忘れ物がないか、しっかりチェックして！
対人運が好調。地域のイベントに参加すれば人脈も広がるはず。
友人との交流にツキあり。何気ないおしゃべりも積極的に。
思い通りに行動しよう。自分の幸せファーストでOK！
イベントにはぜひ参加を。素晴らしい出会いをゲットできそう。
読書にツキあり。翻訳物に挑戦すれば心の栄養補給に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
周囲を気にし過ぎると失敗を招くかも。等身大のあなたで過ごすこと。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
お世話になった人にはしっかりお礼を。忘れると人望ダウンに……。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
将来を見据えつつ金銭計画を立てて。専門家の意見を聞くと◎。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
不安にさいなまれがち。友人に話してみるとすっきりしそう。
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
気が抜けてしまいそう。外出前は戸締りをしっかり確認すること。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
周囲にゴタゴタが……。中立の立場を保つのが身を守るカギ。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
失せ物の暗示あり。忘れ物がないか、しっかりチェックして！
5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
対人運が好調。地域のイベントに参加すれば人脈も広がるはず。
4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
友人との交流にツキあり。何気ないおしゃべりも積極的に。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
思い通りに行動しよう。自分の幸せファーストでOK！
2位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
イベントにはぜひ参加を。素晴らしい出会いをゲットできそう。
1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
読書にツキあり。翻訳物に挑戦すれば心の栄養補給に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)