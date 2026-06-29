身体に合った「寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開するエムールは、6月25日から、暮らしの変化に合わせて使い方を変えられるモジュール型家具シリーズ CLA'T／クラット（以下、CLA'T）から「ワークデスク」の一般販売を開始した。

CLA'T（Cloudy Air Tokyo）は、子どもの成長や親の働き方など、流々と変化する暮らしや多様な価値観に対応した家具シリーズ。

高さやデザインを揃えた複数種類のデスク・テーブルとダイニングにもワークにも使えるチェア、大人になっても使えるキッズチェアなど豊富なラインアップから、消費者自身が家族構成や間取り、そして暮らし方に合わせて選ぶことができる。



「CLA'T ワークデスク」

「ワークデスク」は、洗練された斜め脚のシルエットと、プロ仕様のメラミン天板が融合。在宅ワークをインテリアへと昇華させる、CLAʼTシリーズの新たなスタンダードとなる。

デスクを「作業台」ではなく「家具」として、リビングや寝室へ。無駄を削ぎ落としたシンプルなデザインで、従来のデスクにありがちな「重苦しさ」を排除した。置くだけで洗練されたアトリエのような空間に仕上がる。

ノートPCを広げても、資料やモニターを置くスペースが十分に確保できるサイズ設計。コンパクトすぎず、かといって場所を取りすぎない。ストレスフリーな作業環境を叶える。

手前の幕板をなくすことで、脚を組んだり体勢を変えたりしても膝が当たらない開放感を実現した。長時間のデスクワークでも圧迫感を感じにくく、自由な姿勢でリラックスして取り組める。

脚部には、耐久性に優れたニレ無垢材を使用。反りや割れが起きにくく、時間とともに味わいが増す素材となっている。

傷や汚れ、水分に強いメラミンの天板は、お手入れも簡単。作業はもちろん、食事にも安心して使える。

主張しすぎない高いデザイン性で、オフィス、カフェやショップなどの店舗でも既存のインテリアを損なうことなく導入可能。空間の汎用性を高める、プロユースな一台となっている。

幕板をなくしたフラット設計によって、モニターアームやライトなどのクランプ式機器が取り付け可能。理想のワークスペースを構築できる。

［小売価格］

CLA'T ワークデスク：3万3000円

CLA'T ダイニングテーブル7点セット：21万円

CLA'T バタフライテーブル5点セット：15万5000円

CLA'T ダイニングテーブル5点セット：13万円

CLA'T バディテーブル3点セット：8万3001円

CLA'T フォルディテーブル3点セット：8万円

CLA'T キッズデスク3点セット：8万円

CLA'T キッズデスク2点セット：6万円

CLA'T バタフライテーブル単品：5万5000円

CLA'T ダイニングチェア2脚セット：5万1円

CLA'T ダイニングテーブル単品：4万円

CLA'T バディテーブル単品：3万3000円

CLA'T フォルディテーブル単品：3万円

CLA'T キッズデスク単品：3万円

CLA'T キッズチェア単品：3万円

CLA'T ランドセルラック単品：2万円

（すべて税込）

［発売日］6月25日（金）

エムール＝https://emoor.co.jp