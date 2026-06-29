「日本に負ける可能性は全く考えていない」往年の名助っ人アルシンドが母国の勝利を断言　そのワケは？「危険だが、ブラジルはブラジルだ」【W杯】

Jリーグの草創期に鹿島に在籍し、お茶の間でも人気者となったアルシンド氏(C)Getty Images

かつて日本で一世を風靡したブラジル人FWも、母国代表との大一番に興味津々だ。

6月29日（現地時間）に行われる北中米ワールドカップ（W杯）のラウンド・オブ32で日本代表はブラジル代表と対峙する。A代表においては過去1度しか勝利していない“難敵”と、負けたら終わりの決勝トーナメントで当たるのは、史上初のベスト8超えを狙うサムライブルーにとって“試練”と言えよう。

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もっとも、ブラジル側に日本に対する“楽勝ムード”は意外にない。オランダとスウェーデンと同居し、「死の組」とも言われたグループリーグを無敗（2勝1分け）で突破したサムライたちの進化には敬意が向けられている印象だ。

「日本は危険なチームだ」

そう語るのは、かつてJリーグの草創期に鹿島アントラーズなどでプレーしたアルシンド氏だ。当時、テレビCMにも出演してお茶の間の人気者となった名助っ人は、米スポーツ専門局『ESPN』のブラジル版で「日本は間違いなく強くなった」と強調する。

しかし、日本にとっても馴染み深いレジェンドストライカーは、「正直言って、日本に負ける可能性は全く考えていない」と主張。“サッカー王国”の誇りを指し示すように、こう続けた。

「相手は成長している。だけど、ブラジルは自分のサッカーをすればいいんだよ。あの黄色いユニホームには重みがある。胸には5つ星（5度のW杯優勝を示す）を付いている。1つじゃないんだ。我々は優勝候補なのだから、（日本に負けるなんて）可能性はない。そんなこと考えもしないよ」