3月、石川県白山市の鳥越地区で発生した大規模な地滑り。地下水を抜くためのボーリング工事が終わり、地滑りの動きが収まってきたことから、県は7月上旬にも本復旧に向けた斜面の調査に着手します。

白山市河合町では3月、幅100メートル、長さ200メートルにわたって地滑りが発生。

現場周辺では今も避難指示が解除されず、ふもとにある高齢者施設の入居者らが戻れない状態が続いています。

29日開かれた2回目の対策会議で、県から地下水を取り除くための水抜きボーリング工事が6月上旬に完了し、斜面の動きが少しずつ収まってきたことが報告されました。

原因特定のためのボーリング調査に7月上旬にも着手へ

今後は本格的な復旧に向け、地滑りの原因を特定するためのボーリング調査を行う方針で、7月上旬にも調査に着手することが承認されました。

調査は地滑り中心部の3箇所と周辺部の4か所で行われ、調査と解析を含めておよそ3か月かかる見込みです。

石川県・由谷倫也参事(農林担当)県は今年秋ごろにも調査結果をまとめ、具体的な工法を検討したいとしていますが、本復旧の完了は「年単位」になると見込んでいます。

ふもとにある高齢者施設などの入居者60人は、地滑りを受けて自宅に戻ったり、別の施設に移ったりして、現在も避難生活を続けていますが、県は避難解除のめどについて「これからの調査結果を待つ必要があり、現時点では全く示せない」としています。

白山市は災害見舞金として入所者1人当たり5万円を支給することを決め、現場近くで営業ができなくなっている2つの飲食店に対してもそれぞれ100万円を上限に 休業見舞金を出すことにしています。