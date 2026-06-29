俳優の竹内涼真さんは6月28日、自身のInstagramを更新。日本代表戦でサポーターに囲まれ応援する熱い姿が反響を呼んでいます（サムネイル画像出典：竹内涼真さん公式Instagramより）

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俳優の竹内涼真さんは6月28日、自身のInstagramを更新。日本代表戦でサポーターに囲まれ応援する熱い姿を披露しました。

【写真】竹内涼真、サポーターに囲まれる姿

「ブラジルもしっかり応援します！！」

竹内さんは「サポーターのみなさんと共闘できた」とつづり、6枚のモノクロ写真を投稿。テレビ番組『FIFAワールドカップ2026』（日本テレビ系）のスペシャルナビゲーターとして、現地で応援する姿を披露しています。1〜4枚目は、ゴール裏でサポーターたちに囲まれ、歓声を上げる様子です。

ファンからは、「ずっと日本サッカー界に関わってください　共闘！！」「サムライブルーの試合が１試合でも多く観られますよに」「ブラジルもしっかり応援します！！」「この熱き戦い、とてもあなたから伝わってきて最高でした」「現地の熱を伝えてくれて、日本で見ていても楽しかったです」「絶対ブラジルに勝ちましょう！！！」との声が寄せられました。

「Vamos Japan!」

21日にも「Vamos Japan!」と、現地のサポーターたちとの集合ショットを公開していた竹内さん。コメントでは、「いい笑顔」「適任」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)