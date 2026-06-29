衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名、河淳）は、6月27日から、火を使わず電子レンジで直火並みの調理ができる新しいキッチンツール「簡単レンジグリル深型蒸し皿付き」「簡単レンジグリルスリム2連」を発売した。



「簡単レンジグリルスリム2連」使用イメージ

弁当づくりや朝食の準備、そして夕食の支度などにおいて、「あともう一口コンロがあれば・・・」「細かい火加減を見るのが面倒」「フライパンからお皿に移し替える洗い物を減らしたい」といった悩みを抱える人は少なくない。そこでKEYUCAから、日々の家事ストレスを軽減する時短キッチンアイテムとして、電子レンジで温めるだけで手軽に本格調理ができる「簡単レンジグリル」シリーズを発売する。電子レンジのマイクロ波に反応して本体底面の特殊シリコーン素材が発熱する仕組みを採用しているため、ガスコンロを一切使わずに直火なみの加熱で「こんがりとした焼き目」をつけることが可能。

また、同シリーズの最大の魅力は、電子レンジ専用調理器具ならではの手軽さ。細かい火加減を見る必要がなく、直火に比べて「焼きすぎ・煮すぎ」が起こりにくいため、別の料理を作りながらの“同時調理”に最適だとか。さらに、出来上がった料理はそのまま「うつわ」として食卓へ出せるスタイリッシュなデザインに仕上げている。食器洗い乾燥機にも対応（オーブン・直火不可）しているため、調理から後片付けまで洗い物を劇的に減らすことができ、毎日の家事負担を軽減する。



「簡単レンジグリル深型蒸し皿付き」

「簡単レンジグリル深型蒸し皿付き」は、焼く・蒸す・炒める・茹でる・煮る・炊くの“1台6役”をこなす、1〜2人分の主菜作りに最適な深型タイプ。生の肉や魚の皮目をパリッと香ばしく焼けるのはもちろん、フライなどを食感良く温め直すことも可能。付属のシリコーンゴム製蒸し皿を使えば、余分な脂を落としたヘルシーな蒸し料理も手軽に完成する。



「簡単レンジグリルスリム2連」

「簡単レンジグリルスリム2連」は、1人分のおかず作りにちょうど良いスリムサイズ。中央に仕切りが付いているため、片方で目玉焼き、もう片方でウインナーを焼くなど、2種類のおかずを同時に調理可能。お弁当作りや、「少しだけ作りたい」というシーンにおいて、まるでコンロがもう一口増えたような心強さを発揮する。目玉焼きは電子レンジの加熱時間を調整（600Wで2分〜4分）するだけで、とろとろから固めまで好みの固さに仕上がる。おかずだけでなく、ホットケーキやお好み焼きをきれいに焼き上げることも可能。

簡単レンジグリル深型蒸し皿付き：4939円

簡単レンジグリルスリム2連：2959円

（すべて税込）

［発売日］6月27日（土）

KEYUCA＝https://www.keyuca.com