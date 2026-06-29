サンリオキャラがこんがり焼けた夏らしいデザイン！ 2026年6月発売「サンリオキャラクターズ シャカシャカフレークシール風チャーム〜こんがりver.〜」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ベネリックの「サンリオキャラクターズ シャカシャカフレークシール風チャーム〜こんがりver.〜」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
ベネリックから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ シャカシャカフレークシール風チャーム〜こんがりver.〜」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ シャカシャカフレークシール風チャーム〜こんがりver.〜
▼メーカー
ベネリック
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全6種
・ハローキティ
・ポチャッコ
・シナモロール
・ポムポムプリン
・クロミ
・マイメロディ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ シャカシャカフレークシール風チャーム〜こんがりver.〜」が見逃せない！
ベネリックから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ シャカシャカフレークシール風チャーム〜こんがりver.〜」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。
こんがり焼けた夏らしい限定デザインに注目！人気のシャカシャカフレークシール風チャームに、こんがりと日焼けしたかのような夏らしさ全開の特別なデザインが登場しました。懐かしい雰囲気を持つフレークシールがモチーフになっており、カプセルトイとしては大きめな約60mmの存在感あるサイズ感が特徴です。バッグやポーチにつけて、これからの季節のお出かけを一緒に楽しみたくなるような魅力的なキーホルダー・チャームに仕上がっています。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ シャカシャカフレークシール風チャーム〜こんがりver.〜
▼メーカー
ベネリック
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全6種
・ハローキティ
・ポチャッコ
・シナモロール
・ポムポムプリン
・クロミ
・マイメロディ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)