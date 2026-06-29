成城石井は、厳しい暑さが予想される今夏、消費者の夏の生活に寄り添い、夏の食卓やおうち時間を豊かに彩るアイテムとして「成城石井 夏の福袋 2026」の予約受付を7月1日から開始する。

7月1日から、「成城石井 夏の福袋 2026」の予約受付をスタートする。気象庁が「酷暑日」を制定するほどの厳しい暑さが予想される今夏。暑い中での買い出しや調理の負担に寄り添い、おうち時間を豊かに彩る全20種類のラインアップとなっている。バイヤーが厳選した自家製のオードブルやストックに便利なドリンクやカレー、お酒など、成城石井こだわりの味わいを涼しい自宅で手軽に楽しめるセットを展開する。すべてのラインアップに機能性とデザイン性を兼ね備えた「成城石井 クーラーバッグ」がセットについてくる。夏の買い物やレジャーシーンにも大活躍する。

近年、年末年始の恒例企画である“福袋”を夏にも楽しむ動きが広がっている。成城石井では、2022年からオンライン限定の「夏の福箱」を展開してきた。“中身がわかる”安心感とセットならではのお得感に加え、惣菜・スイーツ・ドリンク・お酒など夏の食卓やおうち時間に合わせて選べるラインアップと自宅まで届く利便性が好評を得ており、昨シーズンの受注数は、売上前年比200％（「成城石井 夏の福箱」の2025年7月1日〜8月10日と2024年7月1日〜8月4日の売上実績を比較して算出）を超えるなど大きな反響を得た。

今年は気象庁によって気温40℃以上の日の名称が「酷暑日」と制定されるなど、猛暑への対策がより注目を集めている。このような状況下で直面するのが、「外に出るだけで体力を消耗するため、買い物で重い荷物を持ちたくない」「暑さの中で火を使って料理をしたくない」といったニーズ。そこで成城石井は、消費者が厳しい暑さの中での買い出しや調理の負担に悩まされることなく、自宅にいながらも手軽においしい“食”を楽しんでもらえるように利便性と快適性を追求した。重い荷物を自宅まで届けるオンラインならではの利便性と、消費者の夏の食卓を豊かに彩るアイテムで快適さを提案する。今年は名称も新たに、バイヤーが厳選した夏のアイテムを中心に取り揃え、7月1日から全20種類を「成城石井 夏の福袋 2026」として販売する。



「成城石井 クーラーバッグ クールグレー」

今年は全ラインアップに、成城石井オリジナルの保冷バッグ「成城石井 クーラーバッグ クールグレー」を付属する。サイズは縦36cm×横34cm×マチ15cmと、買い物した商品がしっかりと入るサイズ感。クーラーバッグの内側には保冷・保温性に優れたアルミ蒸着フィルムを使用しているほか、保冷剤を入れることのできるメッシュポケットがついている。さらに、冷気を逃さないようにマジックテープで開閉できる、機能性に優れた保冷バッグとなっている。冷蔵・冷凍商品やドリンクなど、暑い季節に温度変化が気になるデリケートな食品の持ち運びにも安心で、日々のお買い物での保冷対策や帰省、レジャーシーンなど夏の間中ずっと活躍する実用的なアイテムとして活用できる。





また、福袋のラインアップは、「火を使わない」「ひんやり」「重いものを運ばない」などをキーワードに、夏の食卓やおうち時間をワンランク格上げする商品の数々をバイヤーが厳選。火を使わずに皿に盛り替えるだけで楽しめる自家製惣菜のオードブルセットをはじめ、食卓の一品として活躍する一食完結型の惣菜セット、種類豊富なドリンクセット、クラフトビールやワインの飲み比べセットなど、全20種を展開する。夏休みの食卓やおうち時間はもちろん、家族・友人との集まり、ストック需要まで、消費者のニーズに合わせて幅広く対応する。好みやシーンに合わせて、暑い夏も快適でおいしい食卓を楽しんでほしいという。

［小売価格］

［成城石井セントラルキッチン直送便］成城石井自家製 夏におすすめ おうちでビストロディッシュ：4590円

成城石井バイヤーセレクト！夏のおうちの集まりに！おすすめオードブルセット：5490円

お菓子部門の夏のおすすめ！冷やしておいしいスイーツセット：3990円

［成城石井オリジナルアイスBOX］バラエティアソート 10種12個セット：5490円

夏のおすすめ！成城石井オリジナルドリンクセット：5790円

成城石井 desicaレトルトと成城石井&新宿中村屋 カリー食べくらべセット：4790円

成城石井バイヤーセレクト！国産クラフトビール［缶］飲み比べ12本セット：5490円

（すべて税込）

［発売日］7月1日（水）

成城石井＝https://corporate.seijoishii.com