敷島製パン（Pasco）は、北海道乳業の“100％北海道クリームチーズ「Luxe（リュクス）」”を使用した「北海道クリームチーズパン」、「北海道クリームチーズケーキ」の2アイテムを、7月1日に発売する。

昨年夏にも発売し好評を得ていた、「Luxe（リュクス）」とのコラボ商品となる。今年は、チーズクリームをしっかりと味わえる、クリームを包みこんだタイプのパンが登場。どちらの商品も、そのままでも、冷やしてもおいしく楽しめる。



「北海道クリームチーズパン」

「北海道クリームチーズパン」は、北海道乳業の“100％北海道クリームチーズ「Luxe（リュクス）」”をたっぷりと使用した爽やかなチーズクリームをパン生地で包み、焼き上げた。レモン風味のチーズクリームはさっぱりとした味わいで、暑い夏にぴったりとなっている。



「北海道クリームチーズケーキ」

「北海道クリームチーズケーキ」は、北海道乳業の“100％北海道クリームチーズ「Luxe（リュクス）」”と加糖れん乳を使用した、ふんわり、しっとりとした蒸しケーキ。冷やすと底に敷いたクリームのみずみずしい食感を楽しめる。

フランス語で「贅沢」の意味を持つ「Luxe（リュクス）」は、北海道乳業が製造‧販売するクリームチーズ。北海道の雄大な自然に育まれた良質な生乳を使用して作られた、上品でなめらかな口どけと豊かな風味が特徴となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］7月1日（水）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp