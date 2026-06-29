亀梨和也、田中みな実と結婚＆妊娠報告「表現者として、そして親として」 主な記録【オリコン】
歌手で俳優の亀梨和也（40）が29日、公式サイトを通じて田中みな実（39）の結婚を発表した。
【写真】距離近…！亀梨和也＆田中みな実ら肩組みショット
サイトでは「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」と報告。
続けて「一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。応援して下さっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」と結んでいる。
亀梨は1986年2月23日生まれ、東京都出身。2006年3月、KAT-TUNとしてデビュー。また、山下智久とのコラボ楽曲として、05年にシングル「青春アミーゴ」（修二と彰）、17年にシングル「背中越しのチャンス」（亀と山P）をリリース。19年5月、1stソロシングル「Rain」をリリース。23年8月、2ndソロシングル「Cross」を配信。25年3月31日をもって、グループを解散。STARTO ENTERTAINMENTを退所後、ソロで活動している。
■KAT-TUN に関する記録（オリコン調べ（2026/6/29付）
【KAT-TUN シングル作品累積売上TOP3】
1位…『Real Face』（2006年3月22日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上104.6万枚
★ミリオン作品
2位…『SIGNAL』（2006年7月19日発売）
最高1位、累積売上57.0万枚
3位…『僕らの街で』（2006年12月7日発売）
最高1 位、累積売上55.8万枚
【主な記録】
◆「デビュー（1st）からのアルバム連続1位獲得作品数」記録は13作連続で歴代3位タイ
◆「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」…29作連続
2006年
★シングル・アルバム・DVD3部門同時1位獲得
・デビューシングル『Real Face』（2006年3月22日発売）が2006/4/3 付「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。累積売上枚数104.6万枚。
・デビューアルバム『Best of KAT-TUN』（2006年3月22日発売）が2006/4/3付「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。累積売上枚数75.0万枚。
・DVD『Real Face Film』（2006年3月22日発売）が2006/4/3付「オリコン週間DVDランキング」で初登場1位を獲得。累積売上枚数47.6万枚。
2023年
・アルバム『Fantasia』（2023年2月15日発売）が2023/2/27付「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。
■修二と彰に関する記録（オリコン調べ（2026/6/29付）
『青春アミーゴ』（2005年11月2日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上162.9万枚
★ミリオン作品
「オリコン年間ランキング 2005 作品別売上数部門 シングルランキング」1位
■亀梨和也に関する記録（オリコン調べ（2026/6/29付）
『Rain』（2019年5月15日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位
『Cross』（2023年8月18日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位
【写真】距離近…！亀梨和也＆田中みな実ら肩組みショット
サイトでは「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」と報告。
亀梨は1986年2月23日生まれ、東京都出身。2006年3月、KAT-TUNとしてデビュー。また、山下智久とのコラボ楽曲として、05年にシングル「青春アミーゴ」（修二と彰）、17年にシングル「背中越しのチャンス」（亀と山P）をリリース。19年5月、1stソロシングル「Rain」をリリース。23年8月、2ndソロシングル「Cross」を配信。25年3月31日をもって、グループを解散。STARTO ENTERTAINMENTを退所後、ソロで活動している。
■KAT-TUN に関する記録（オリコン調べ（2026/6/29付）
【KAT-TUN シングル作品累積売上TOP3】
1位…『Real Face』（2006年3月22日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上104.6万枚
★ミリオン作品
2位…『SIGNAL』（2006年7月19日発売）
最高1位、累積売上57.0万枚
3位…『僕らの街で』（2006年12月7日発売）
最高1 位、累積売上55.8万枚
【主な記録】
◆「デビュー（1st）からのアルバム連続1位獲得作品数」記録は13作連続で歴代3位タイ
◆「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」…29作連続
2006年
★シングル・アルバム・DVD3部門同時1位獲得
・デビューシングル『Real Face』（2006年3月22日発売）が2006/4/3 付「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。累積売上枚数104.6万枚。
・デビューアルバム『Best of KAT-TUN』（2006年3月22日発売）が2006/4/3付「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。累積売上枚数75.0万枚。
・DVD『Real Face Film』（2006年3月22日発売）が2006/4/3付「オリコン週間DVDランキング」で初登場1位を獲得。累積売上枚数47.6万枚。
2023年
・アルバム『Fantasia』（2023年2月15日発売）が2023/2/27付「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。
■修二と彰に関する記録（オリコン調べ（2026/6/29付）
『青春アミーゴ』（2005年11月2日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上162.9万枚
★ミリオン作品
「オリコン年間ランキング 2005 作品別売上数部門 シングルランキング」1位
■亀梨和也に関する記録（オリコン調べ（2026/6/29付）
『Rain』（2019年5月15日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位
『Cross』（2023年8月18日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位