不二家は、七夕スイーツをはじめ、夏季限定商品が続々登場する七夕スイーツ＆夏商品を、全国の不二家洋菓子店で7月1日から順次発売する。

不二家洋菓子店にて、暑い夏でも楽しめるスイーツが順次登場する。サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」とコラボレーションした七夕向け商品や、夏にうれしいひんやり・爽やかなスイーツなど、この時期だけのおいしさを用意した。見た目にも華やかな不二家の夏季限定商品をぜひ楽しんでほしい考え。

「キキララのお星さまモンブラン」は、毎年七夕にコラボレーションしている、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」との今年のコラボ商品で、キキとララをイメージしたモンブランになっている。軽いタイプのカスタードクリームを閉じ込めたスポンジに、苺ミルキークリーム、ラムネ風味クリームを絞った。キキをイメージしたラムネ風味クリーム、ララをイメージした苺ミルキークリームがかわいい、七夕にぴったりなモンブランとなっている。



「生ミルキー」

「天の川（ミルキーウェイ）」にちなんで、「生ミルキー」もおすすめとのこと。好評のミルキー75周年企画「生ミルキーにこんなの入れちゃいました！」シリーズの7月のフレーバーは、夏にぴったりな「矢堅目（やがため）の塩」となっている。「生ミルキー（矢堅目の塩）」は、北海道産生クリームと、長崎県五島列島産「矢堅目の塩」を練りこんでじっくり炊き上げた生ミルキー。今までにない甘じょっぱい味わいの生ミルキーを楽しめる。



「南の島のラムネゼリー」

「南の島のラムネゼリー」は、島に見立てたバニラムースにヤシの木を添え、マンゴーやみかんなど色鮮やかなフルーツのシロップ漬けをラムネゼリーの海に浮かべた。南国気分を味わえる爽やかなドルチェとなっている。



「LOOKパチパチミルクレープ（コーラ＆ソーダ）」

「LOOKパチパチミルクレープ（コーラ＆ソーダ）」は、コーラクリームとソーダクリーム、クレープ生地を重ね、上面をコーラグラサージュで仕上げ、パチパチキャンディ入りの「ルック（コーラ＆ソーダ）」を飾った。暑い夏にぴったりな、気分も爽快、はじけるミルクレープとなっている。



「夏に食べたいチョコ生ケーキ」

「夏に食べたいチョコ生ケーキ」は、ココアスポンジにヨーグルトチョコクリームを重ねた、さっぱりとした味わいのチョコ生ケーキ。サンドしたレモンガナッシュが爽やかに広がる。

［小売価格］

キキララのお星さまモンブラン：540円

生ミルキー（矢堅目の塩）：429円

南の島のラムネゼリー：572円

LOOKパチパチミルクレープ（コーラ＆ソーダ）：594円

夏に食べたいチョコ生ケーキ：518円

（すべて税込）

［発売日］

キキララのお星さまモンブラン：7月1日（水）

生ミルキー（矢堅目の塩）：7月1日（水）

南の島のラムネゼリー：7月3日（金）

LOOKパチパチミルクレープ（コーラ＆ソーダ）：7月17日（金）

夏に食べたいチョコ生ケーキ：7月13日（月）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp