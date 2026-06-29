モナキ、ビッグエコーで初のコラボ企画決定 コラボルームや限定ドリンク販売、“名前を呼んでくれる”メッセージ動画が当たる企画も
4人組グループ・モナキとビッグエコーのコラボ企画が、7月8日から10月12日まで開催されることが決定した。ビッグエコー池袋西口駅前店と茶屋町店には、カラオケボックス初となるモナキのコラボルームが設置されるほか、全国30店舗ではオリジナルグッズがもらえるコラボドリンクを販売。DAMではオリジナル賞品が当たる歌唱キャンペーンも実施する。
【写真】オリジナルコースターがもらえる！モナキ×ビッグエコーの「コラボドリンク」
モナキは、今年4月にデビューした4人組歌謡グループ。元スーパー戦隊俳優や元会社員など異色の経歴を持つメンバーで構成され、純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースした「セカンドチャンスオーディション」から誕生した。デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、SNS動画総再生数15億回（6月29日時点）を突破するなど、注目を集めている。
今回のコラボでは、既存ファンの満足度向上と、新たな“モナカマ”（モナキのファンネーム）の獲得による集客を目的に企画を展開する。池袋西口駅前店と茶屋町店には、それぞれ1室限定でコラボルームを設置。壁やテーブル、扉、廊下をアーティスト写真やロゴで装飾し、モナキの世界観を楽しめる空間に仕上げる。
また、全国30店舗ではメンバーをイメージした4種類のコラボソフトドリンクを販売する。価格はいずれも750円（税込）。注文者には、本企画限定のポップアップコースター全10種の中から1枚をランダムでプレゼントする。
さらに、全国のDAM設置店では歌唱キャンペーンを実施する。対象機種は「LIVE DAM WAO!」「LIVE DAM Aiシリーズ」「LIVE DAM STADIUMシリーズ」で、課題曲はモナキの全リリース曲。応募者の中から抽選で10人に「モナキ全員があなたの名前を呼んでくれる！メッセージ動画」を贈るほか、応募者全員にオリジナルスマートフォン壁紙全5種をランダムで配布する。
【ビッグエコー×モナキ コラボ企画概要】
実施期間：2026年7月8日〜10月12日
■コラボルーム
実施店舗：ビッグエコー池袋西口駅前店、茶屋町店（各1ルーム）
内容：壁、テーブル、扉および廊下をモナキのアーティスト写真とロゴで装飾
■コラボドリンク
実施店舗：ビッグエコー全30店舗（コラボルーム設置2店舗を含む）
メニュー：メンバーをイメージした4種類のコラボソフトドリンク
・じんドリンク
・おヨネドリンク
・ケンケンドリンク
・サカイJr.ドリンク
各750円（税込）
ノベルティ：オリジナルポップアップコースター（全10種、ランダム配布）
■DAM歌唱キャンペーン
実施期間：2026年7月8日〜10月12日
課題曲：モナキの全リリース曲
賞品：モナキ全員があなたの名前を呼んでくれる！メッセージ動画 10人
オリジナルスマートフォン壁紙（全5種） 応募者全員（ランダム配布）
【写真】オリジナルコースターがもらえる！モナキ×ビッグエコーの「コラボドリンク」
モナキは、今年4月にデビューした4人組歌謡グループ。元スーパー戦隊俳優や元会社員など異色の経歴を持つメンバーで構成され、純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースした「セカンドチャンスオーディション」から誕生した。デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、SNS動画総再生数15億回（6月29日時点）を突破するなど、注目を集めている。
また、全国30店舗ではメンバーをイメージした4種類のコラボソフトドリンクを販売する。価格はいずれも750円（税込）。注文者には、本企画限定のポップアップコースター全10種の中から1枚をランダムでプレゼントする。
さらに、全国のDAM設置店では歌唱キャンペーンを実施する。対象機種は「LIVE DAM WAO!」「LIVE DAM Aiシリーズ」「LIVE DAM STADIUMシリーズ」で、課題曲はモナキの全リリース曲。応募者の中から抽選で10人に「モナキ全員があなたの名前を呼んでくれる！メッセージ動画」を贈るほか、応募者全員にオリジナルスマートフォン壁紙全5種をランダムで配布する。
【ビッグエコー×モナキ コラボ企画概要】
実施期間：2026年7月8日〜10月12日
■コラボルーム
実施店舗：ビッグエコー池袋西口駅前店、茶屋町店（各1ルーム）
内容：壁、テーブル、扉および廊下をモナキのアーティスト写真とロゴで装飾
■コラボドリンク
実施店舗：ビッグエコー全30店舗（コラボルーム設置2店舗を含む）
メニュー：メンバーをイメージした4種類のコラボソフトドリンク
・じんドリンク
・おヨネドリンク
・ケンケンドリンク
・サカイJr.ドリンク
各750円（税込）
ノベルティ：オリジナルポップアップコースター（全10種、ランダム配布）
■DAM歌唱キャンペーン
実施期間：2026年7月8日〜10月12日
課題曲：モナキの全リリース曲
賞品：モナキ全員があなたの名前を呼んでくれる！メッセージ動画 10人
オリジナルスマートフォン壁紙（全5種） 応募者全員（ランダム配布）