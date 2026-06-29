お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＭＢＳ「かまいたちの知らんけど」が２８日に放送された。狩野英孝を中心とした、マセキ芸能社の芸人軍団によるバスツアーを実施。きしたかのが「カッコいいんですよ」と狩野の男前伝説を披露した。

「優しすぎて生まれたモンスター後輩」として、狩野の飲み会での振る舞いを紹介。「後輩で高い日本酒を頼んでる奴がいて。１合何千円。そいつが次を選んでるときに、みんなが『安いやつにいけよ』と言うと、『高くないと意味ないだろ』と狩野さんの目の前で言ったんですよ」。岸大将が状況を説明すると、濱家隆一は「ちょっとピリつくな」とうなずいた。

その後の展開を岸は、「狩野さんは『高いの頼みな』と全然怒らないで。そいつをまた誘うんですよ。次のときも高い天ぷらを上から頼んで」と明かした。狩野は「試されてるのかなとも思って。そいつは天ぷら盛り合わせを三つ頼んで、ひとつを自分の前に置くんです。令和なのかなと思っちゃう」と遠慮知らずの後輩の行動を、冷静に振り返った。

岸は「こっちは怒った方がいいのかなと思うけど、狩野さんが笑っているから怒れない」と苦笑。狩野の器の大きさに触れた濱家は、「俺多分、（自分の前に置いた）その瞬間に、もう２度と連れて行かない。偉いなあ」と感心していた。