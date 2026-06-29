「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウスは、ポリウレタンの「強さ」と、マザーハウスが長年磨き続けた本革の「美しさ」を掛け合わせ、機能的でアクティブに、日々の相棒となる「Dual−Core Compartment（デュアル コア コンパートメント）」シリーズの先行予約をスタートした。

年々、夏が暑く、そして長くなるなかで、消費者の生活に寄り添った商品を届けたいと、ずっと考えてきたという。

長い夏を、バッグと共に、もっと快適に、軽やかに過ごすことができないか。そしてそれを、バングラデシュの素材でつくることができたら。そんな想いから、同社では、バングラデシュで開発された「水性ポリウレタン」を採用。軽やかでありながら、生産工程としても環境負荷の低い素材で、安心して使えるようにした。そして同社が長年磨いてきたレザーの美しさを組み合わせることで、上品な装いにも合わせられるようにと、想いを込めて生まれたという。



「Dual−Core Compartment Backpack」

ポリウレタンの素材としての「強さ」と、マザーハウスが長年磨き続けた本革の「美しさ」。新規開発のブラックマット金具で、スポーティさと都会的な雰囲気を演出しながら、レザーのラインがつくる表情で、マザーハウスらしい上品さを体現している。

トレンドのスポーツ・アウトドアテイストを取り入れながら、バングラデシュ製の水性ポリウレタンに、マザーハウスが長年磨き続けた本革を組み合わせることで、品よく都会的な印象のバッグをつくった。



「Dual−Core Compartment Tote」

サイドポケットと背面キャリーオンポケットを備えた、出張時も頼れるトート。独自の上下・前後の3層構造で荷物を整理できる、機能的なバックパックとなっている。どちらもスーツケースにキャリーオンできる機能性に加え、多彩なポケットに荷物を仕訳けて収納が可能。バックパックは下部のジッパーを開け閉めすることで、底面に収納をつくることもでき、PC・書類ポケットは背面に独立する構造で、日々の通勤に加え、仕事帰りにジムに行く日や、出張でも活躍してくれる機能性を追求した。カラーは、オンでもオフでも使いやすい王道のブラックと、大人の落ち着きを演出する深みのあるネイビー。スタイルに合わせて選べるよう、2型×2色の組み合わせで用意した。

［小売価格］

Dual−Core Compartment Tote：4万2900円

Dual−Core Compartment Backpack：4万9500円

（すべて税込）

［発売日］7月10日（金）

マザーハウス＝https://www.motherhouse.co.jp