キックボクシングの試合で、相手を“一撃”で吹き飛ばす戦慄のバックブローが炸裂。まるで漫画のような完璧なタイミング。被弾した選手が両足を広げるように吹っ飛んで倒れ込む様子に「スゴいのが入った！」と実況愕然。「こんなきれいに当たったの初めて見た」などネットもざわついた。

【映像】漫画のような“一撃”バックブロー

28日（日）東京・後楽園ホールで行われた「RISE199」の第9試合、伊藤澄哉（戦ジム／ライト級3位、スーパーライト級5位）とケースケ（HIDE’S KICK）の一戦でそれは起こった。

サウスポースタイルのケースケに対するは、3連敗中で巻き返しを図りたいオーソドックススタイルの伊藤澄哉。伊藤はここまで15戦7勝ながら5KOと“沸かせる”試合を特徴としている。

この日も序盤からジリジリとプレッシャーをかけて前進。開始30秒、コンパクトながらバチンと音が響く重い右ストレートを打ち抜くなど、KO決着を“予感”させる立ち上がり。さらに右ハイキックで散らす伊藤に対して、ケースケはローキックで対抗。伊藤のバランスを崩す場面も。それでも伊藤の圧力がとどまる気配はなく、ケースケは右ジャブでけん制するも、効果は限定的。下がりながらロープを背負う場面が目立つ。

すると1分15秒、左からのワンツーでケースケが大きくグラつく。その後もケースケのガードの間を縫うように伊藤の鋭い右ストレートが次々にケースケの顔面をとらえる。その様子に解説の一馬は「ケースケ選手は外側の攻撃が得意。インサイド取られると（伊藤の）攻撃が当たりますよね」と分析した。

攻勢をかける伊藤が右の飛びヒザを狙う場面では、左のヒザを立てて防いだケースケのヒザが伊藤の下腹部に入るアクシデントも。そして、しばしの中断を経て試合再開後、戦慄の“一撃”が炸裂する。

1ラウンド残り30秒、右のストレートを意識したケースケに対して、伊藤が強烈な右からのバックハンドブロー。まさかの“一撃”で顎を打ち抜かれたケースケは大きく足を開き、後ろに吹っ飛ぶように転げるダウン。実況が「スゴいのが入った！」と声をあげると、一馬も「（インサイドと見せて）外、これは騙された」と驚嘆。立ち上がったケースケに今度は右ストレートをねじ込むなど伊藤が圧倒する形で1ラウンドのゴングを聞いた。

さらに実況アナが「非常にクレバーな戦い」と唸った第1ラウンドを経て一馬も「ケースケ選手はストレート、ストレートで頭の中来ていたので、あのバックハンドブローは避けられない。さすが」と興奮気味だった。

2ラウンドも伊藤の攻勢は変わらず。最終3ラウンドでは、ケースケが序盤から狙っていた左のインローがようやく効果を発揮。伊藤が苦しむ場面も見られたがここで試合終了のゴング。「29−27」の3−0で伊藤が判定ながら一方的な勝利をものにした。

やはり試合のハイライトは伊藤の右のバックハンドブロー。その瞬間、ファンからは「ぶっとんだ」「こんなきれいに当たったの初めて見た」「モロ当たった」「凄い倒れ方」「クリティカル」など驚きと興奮の声が相次いでいた。