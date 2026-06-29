篠田麻里子、再婚発表後初の公の場 共演者・スタッフから“姉御肌”な素顔明かされる「頼ったら全力で守ってくれる」【おちたらおわり】
【モデルプレス＝2026/06/29】フリーアナウンサーの宇垣美里と女優の篠田麻里子が6月29日、都内で行われた中京テレビ・日本テレビ系 新水曜プラチナイトドラマ「おちたらおわり」（7月1日より毎週水曜 24時24分〜／※初回は24時34分〜）の制作発表記者会見に、共演の佐津川愛美、風吹ケイ、鈴木紗理奈とともに出席。篠田は、3月29日に再婚を発表して以来、初の公の場となった。
【写真】宇垣美里・篠田麻里子・鈴木紗理奈ら、真紅ドレス姿で集結
累計発行部数1000万部を越えドラマ化もされたヒット作「ライフ」の漫画家・すえのぶ氏原作の「おちたらおわり」を実写ドラマ化した本作。一見きらびやかな新築タワーマンションを舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス”となっている。
本作のオファーを受けた際の心境を尋ねられると、宇垣は「もともと『おちたらおわり』の原作がすごく好きで漫画を読んでいたので、単純にいちファンとして“あの漫画が実写化されるんだ”っていう喜びがすごく強かった一方で、すえのぶ先生の絵の力ってすごく大きいものがあるので、パッションであるとか、追い詰められた人間の表情っていうのを、生身の人間が演じる時にどうトランスレートすればいいのかというのはすごく悩みましたし、できるかなって不安だった」としつつ、「あの世界に入りたいっていう気持ちが1番強かったので、“頑張るぞ”っていう気持ちで参加させていただきました」と目を輝かせながらコメント。篠田は「私も漫画の原作を読んでいて、まさか自分がその作品に出演できるとはと嬉しかったです。そして、今回、浅野妙子さんが脚本をしてくださるということで、とても豪華な作品に参加できることが本当に嬉しくって、真宮孔美子の役としてちょっと強い部分も見えるんですけど、いろんな葛藤を抱えてる女性だなっていう風に自分は捉えていて、それをどういう風に演じられるかなと、自分自身も自問自答しながら、葛藤しながら、子を持つ親としてすごく心にくるシーンもあったんですけど、挑戦させてもらえるのはすごく嬉しかったです」と声を弾ませた。
また、原作のキャラクターに近づけるために外見などでこだわった点を聞かれると、宇垣は「髪の毛を切って、原作の明日海ちゃんの長さにしたのと、メイクも薄めであまり主張のないメイクにしましたし、私は役の香水を選ぶのがすごく好きなんですけど、普段の自分だったら選ばれない、かなり清潔で真っ直ぐで、いい子が使ってそうなものを選ぼうと思って、百貨店とかに見に行って、それを現場に行く前にかけて“私は明日海”と思って向かっていました」と告白。鈴木から「普段の香水は違うわけ？」と問われると、「普段の私はもっと“ぶわぁ”みたいなのをつけるのが好きです」とにっこり。これに鈴木は「（宇垣が）1番やんちゃ娘です。私が1番走りそうじゃないですか。彼女（宇垣）ですから」といい、宇垣も「『今、宇垣が出てる』って言われながら、（自分を）抑えつつの明日海ちゃんだったので、香水で1回フラットな自分になってから現場に向かうっていうことをしていました」と明かした。
一方、篠田は「真宮孔美子さんは色んな人を自然にコントロールできる方なんですけども、とても優雅でゆったりとした世界観で生きている方じゃないかなと。もちろん内面的に抱えているものはあるんですけど、見た感じ優雅に、“この人には敵わないオーラ”みたいなものが出るようにと思って、普段はすごくせっかちで、頭を洗いながら歯磨きできるぐらいせっかちなんですけど、優雅にゆっくりと呼吸をする練習をして、日々、優雅に過ごすように気をつけました」と説明。「それでもセリフがちょっと早くなったり、せっかちな部分が動きで出てしまうので、一つひとつを丁寧に、細く、優雅にするということを気をつけて過ごしました」と打ち明けた。
さらに、現場スタッフから撮影裏話についてアンケートを取ったそうで、篠田に関する裏話として、冷たくて尖っていて怖いイメージがあったが、実はとても優しく、朝早い撮影でもいつも美しく、さらに現場へたくさん差し入れをしてくれたのが意外だったという声が。宇垣は「麻里子さんは本当に姉御肌なんです。みんなを見守ってくれるタイプのお姉さんなので、私はだいぶ前からご一緒してたことがあったので、“麻里子さんいるなら大丈夫だ”と思って現場に入りましたし、餌付けかっていうぐらい、いっぱい差し入れをしてくれて」と感謝。今回、篠田と初共演だという風吹は「最初はサバサバでクールで、ちょっとツンツンしてるイメージだったですけど、聞いたら120％で返してくるし、頼ったら全力で守ってくれるんですよ。私がちょっと嫌だなと思ったことに関しては、全力で守ってくれて、めっちゃ頼もしかったです」と目を輝かせた。
最後に、PRコメントを求められた宇垣は「この『おちたらおわり』という作品は、人間関係が狭い世界で出てくる心の檻であるとか、人間が本来持っている弱さが、どういう風に人を傷つけたり、自分を傷つけたりするのかっていうのを、すごく生々しく描いていて、“ここまでじゃないけど、でもその気持ちすっごいわかる”って自分事のように見ることができる作品だと思います」と紹介。「下世話だな、ドキドキっていう気持ちでも見ていただきたいですが、その先にきっと“ここで自分はどうやって生き延びるんだろう”、“彼女たちはどうやって生き延びるんだろう”っていうところを見ていると、“じゃあ、私も”って還元できる部分があると思うので、ぜひ楽しんでいただきたいですし、その先、私たちがどういう風に生き延びていくのか、成長していくのかを、ぜひ刮目して見届けていただければと思います」と力強く語った。これに、共演陣からは「さすが」「刮目ってどういう意味ですか？」「宇垣節だね」と声が飛んでいた。（modelpress編集部）
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◆宇垣美里主演「おちたらおわり」
累計発行部数1000万部を越えドラマ化もされたヒット作「ライフ」の漫画家・すえのぶ氏原作の「おちたらおわり」を実写ドラマ化した本作。一見きらびやかな新築タワーマンションを舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス”となっている。
◆宇垣美里＆篠田麻里子、役作り裏話明かす
本作のオファーを受けた際の心境を尋ねられると、宇垣は「もともと『おちたらおわり』の原作がすごく好きで漫画を読んでいたので、単純にいちファンとして“あの漫画が実写化されるんだ”っていう喜びがすごく強かった一方で、すえのぶ先生の絵の力ってすごく大きいものがあるので、パッションであるとか、追い詰められた人間の表情っていうのを、生身の人間が演じる時にどうトランスレートすればいいのかというのはすごく悩みましたし、できるかなって不安だった」としつつ、「あの世界に入りたいっていう気持ちが1番強かったので、“頑張るぞ”っていう気持ちで参加させていただきました」と目を輝かせながらコメント。篠田は「私も漫画の原作を読んでいて、まさか自分がその作品に出演できるとはと嬉しかったです。そして、今回、浅野妙子さんが脚本をしてくださるということで、とても豪華な作品に参加できることが本当に嬉しくって、真宮孔美子の役としてちょっと強い部分も見えるんですけど、いろんな葛藤を抱えてる女性だなっていう風に自分は捉えていて、それをどういう風に演じられるかなと、自分自身も自問自答しながら、葛藤しながら、子を持つ親としてすごく心にくるシーンもあったんですけど、挑戦させてもらえるのはすごく嬉しかったです」と声を弾ませた。
また、原作のキャラクターに近づけるために外見などでこだわった点を聞かれると、宇垣は「髪の毛を切って、原作の明日海ちゃんの長さにしたのと、メイクも薄めであまり主張のないメイクにしましたし、私は役の香水を選ぶのがすごく好きなんですけど、普段の自分だったら選ばれない、かなり清潔で真っ直ぐで、いい子が使ってそうなものを選ぼうと思って、百貨店とかに見に行って、それを現場に行く前にかけて“私は明日海”と思って向かっていました」と告白。鈴木から「普段の香水は違うわけ？」と問われると、「普段の私はもっと“ぶわぁ”みたいなのをつけるのが好きです」とにっこり。これに鈴木は「（宇垣が）1番やんちゃ娘です。私が1番走りそうじゃないですか。彼女（宇垣）ですから」といい、宇垣も「『今、宇垣が出てる』って言われながら、（自分を）抑えつつの明日海ちゃんだったので、香水で1回フラットな自分になってから現場に向かうっていうことをしていました」と明かした。
一方、篠田は「真宮孔美子さんは色んな人を自然にコントロールできる方なんですけども、とても優雅でゆったりとした世界観で生きている方じゃないかなと。もちろん内面的に抱えているものはあるんですけど、見た感じ優雅に、“この人には敵わないオーラ”みたいなものが出るようにと思って、普段はすごくせっかちで、頭を洗いながら歯磨きできるぐらいせっかちなんですけど、優雅にゆっくりと呼吸をする練習をして、日々、優雅に過ごすように気をつけました」と説明。「それでもセリフがちょっと早くなったり、せっかちな部分が動きで出てしまうので、一つひとつを丁寧に、細く、優雅にするということを気をつけて過ごしました」と打ち明けた。
◆篠田麻里子、共演者から素顔明かされる
さらに、現場スタッフから撮影裏話についてアンケートを取ったそうで、篠田に関する裏話として、冷たくて尖っていて怖いイメージがあったが、実はとても優しく、朝早い撮影でもいつも美しく、さらに現場へたくさん差し入れをしてくれたのが意外だったという声が。宇垣は「麻里子さんは本当に姉御肌なんです。みんなを見守ってくれるタイプのお姉さんなので、私はだいぶ前からご一緒してたことがあったので、“麻里子さんいるなら大丈夫だ”と思って現場に入りましたし、餌付けかっていうぐらい、いっぱい差し入れをしてくれて」と感謝。今回、篠田と初共演だという風吹は「最初はサバサバでクールで、ちょっとツンツンしてるイメージだったですけど、聞いたら120％で返してくるし、頼ったら全力で守ってくれるんですよ。私がちょっと嫌だなと思ったことに関しては、全力で守ってくれて、めっちゃ頼もしかったです」と目を輝かせた。
最後に、PRコメントを求められた宇垣は「この『おちたらおわり』という作品は、人間関係が狭い世界で出てくる心の檻であるとか、人間が本来持っている弱さが、どういう風に人を傷つけたり、自分を傷つけたりするのかっていうのを、すごく生々しく描いていて、“ここまでじゃないけど、でもその気持ちすっごいわかる”って自分事のように見ることができる作品だと思います」と紹介。「下世話だな、ドキドキっていう気持ちでも見ていただきたいですが、その先にきっと“ここで自分はどうやって生き延びるんだろう”、“彼女たちはどうやって生き延びるんだろう”っていうところを見ていると、“じゃあ、私も”って還元できる部分があると思うので、ぜひ楽しんでいただきたいですし、その先、私たちがどういう風に生き延びていくのか、成長していくのかを、ぜひ刮目して見届けていただければと思います」と力強く語った。これに、共演陣からは「さすが」「刮目ってどういう意味ですか？」「宇垣節だね」と声が飛んでいた。（modelpress編集部）
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