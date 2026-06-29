BoA、25年所属したSMエンタから独立後初のファンコンサートが大成功！「新たな旅路に…」

歌手BoAが、ファンと意義深い時間を過ごした。

25年間所属したSMエンターテインメントから独立後、初のファンコンサートを成功させた。

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BoAは6月27日と28日の2日間、ソウル・延世（ヨンセ）大学新村（シンチョン）キャンパス大講堂で『BoA THE MIC』を開催した。

今回の公演は、BoAが新所属事務所BApalエンターテインメントを設立して以降、初めてファンと対面した公式ファンコンサートだ。特に、BoAが公演の企画段階から直接参加し、ファンとより近い距離でコミュニケーションできるよう構成した公演という点で、より意義深いものとなった。

（写真提供＝BApalエンターテインメント）

なかでも、BoAが自ら企画した「BoAのカラオケ」コーナーは、公演のハイライトだった。BoAとファンの双方にとって、ライブでは初めて触れるデビュー初期の楽曲を、ステージ上でともによみがえらせた。

ステージでは『Atlantis Princess』『Only One』など、数十年にわたり愛されてきた代表曲をライブバンドの演奏とともに披露し、BoAならではの完成度の高いパフォーマンスを見せた。

（写真提供＝BApalエンターテインメント）BoA

BApalエンターテインメントの関係者は「BoAの初ファンコンサートをファンの皆さんとともに成功裏に終えることができ、とても意義深く思う」とし、「今回のファンコンサートが、BoAの新たな旅路において、ファンの皆さんと積み重ねていく数多くの思い出の最初のページになることを願っている」と感想を伝えた。

◇BoA プロフィール

1986年11月5日生まれ。本名クォン・ボア。1998年に兄の付き添いでSMエンターテインメントのオーディション会場に足を運び、スカウトされた。その後2年間、歌手デビューを目指して歌やダンスの練習に励む傍らで日本語と英語の特訓も行い、2000年にデビューアルバム『ID; Peace B』をリリースした。翌年には同タイトルの日本版シングルをリリースし、本格的に日本へ進出。2002年には『Listen to My Heart』でオリコンチャートを制し、一躍人気歌手となった。