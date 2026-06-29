「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」よりプライズ「Aqua Float Girls フィギュア 古手川唯」が6月30日から順次展開！
【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Aqua Float Girls フィギュア 古手川唯】 6月30日より順次展開
タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Aqua Float Girls フィギュア 古手川唯」を6月30日より順次展開する。
本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」より水着姿の古手川唯を、集めて、飾って、楽しめる、浮き輪に乗ったプライズフィギュアブランド「Aqua Float Girls（アクア フロート ガールズ）」で商品化したもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントで本製品の展開日を告知しているほか、黄色の水着を纏って、緑色の浮き輪に乗った古手川唯のフィギュアを確認できる。
「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Aqua Float Girls フィギュア 古手川唯」種類：全1種 サイズ：約100mm
＼🛟 プライズ登場情報 🛟／- タイトートイズ (@Taito_Toys) June 29, 2026
『ToLOVEる ダークネス』の #古手川唯 が
「Aqua Float Girls(アクア フロート ガールズ)フィギュア」より
6月30日(火)から順次登場‼
浮き輪に乗ったキャラクターは取り外し可能✨
いろんな飾り方が楽しめます💕
▼取扱店舗https://t.co/m5UYnW4zsL… pic.twitter.com/ZPRrIhB8Ip
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社