【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Aqua Float Girls フィギュア 古手川唯】 6月30日より順次展開

タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Aqua Float Girls フィギュア 古手川唯」を6月30日より順次展開する。

本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」より水着姿の古手川唯を、集めて、飾って、楽しめる、浮き輪に乗ったプライズフィギュアブランド「Aqua Float Girls（アクア フロート ガールズ）」で商品化したもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントで本製品の展開日を告知しているほか、黄色の水着を纏って、緑色の浮き輪に乗った古手川唯のフィギュアを確認できる。

「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Aqua Float Girls フィギュア 古手川唯」

種類：全1種 サイズ：約100mm

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社