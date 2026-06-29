【[緋色の君へ風が吹く]ダイワスカーレット】 受注期間：8月26日まで 2027年6月 発売予定 価格：27,800円

ファット・カンパニーは、フィギュア「[緋色の君へ風が吹く]ダイワスカーレット」を2027年6月に発売する。受注期間は8月26日まで。価格は27,800円。

本製品は、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」より、「ダイワスカーレット」がサポートカード［緋色の君へ風が吹く］をモチーフに1/7スケールフィギュア化したもの。

両手を大きく広げ、今まさに祝福の声へ飛び込んでいくようなポージングで立体化しており、ぱっと花開くような笑顔と大きく見開いた瞳が、勝利の喜びと高揚感を生き生きと伝えている。

ティアラやリボンにブーツなど勝負服の細部まで丁寧に再現し、華やかで存在感のある仕上がりとなっているほか、大きく左右へ広がるツインテールと尻尾は毛流れやボリューム感まで丁寧に造形し、躍動感のあるシルエットを演出しつつ、毛先にグラデーションを施すことで華やかさを演出している。

また、オプションのジュエルシールを使用することで、情景感を更にアップさせることができる。

「[緋色の君へ風が吹く]ダイワスカーレット」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約260mm、横幅 約220mm

(C) Cygames, Inc.

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。