

ふなっしーとJO1の豆原一成さん

岡山県の魅力をPRするプロジェクトのキックオフイベントが東京で開かれ、真庭市出身でボーイズグループJO1の豆原一成さんと、梨の妖精なのに岡山の桃が大好きだというふなっしーが出演しました。

ふなっしー「公式設定で桃が好きって言ってるなし」

豆原さん「岡山のキャラクターじゃないよなとか思いながら……桃が好きでということなんですね！」

イベントでは豆原さんが高校生の頃、地元・真庭市のお祭りでソーラン節を踊った思い出を振り返ったり、マスカットの食べ比べクイズをしたりして岡山をPRしました。

そして、7月4日が1888歳の誕生日だというふなっしーのために、豆原さんが岡山県産の桃をふんだんに使った誕生日ケーキをプレゼントしました。

（JO1［真庭市出身］／豆原一成さん）

「（岡山県には）たくさんいい場所があるので、僕も岡山に行って岡山でイベントとかいろいろやってみたいなと考えているので、そこでまた岡山の魅力を皆さんに発信していけたらいいなと思うのでよろしくお願いします」