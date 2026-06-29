マルゼン、ガスブローバックショットガン「M1100 BV」を6月30日に再販決定
【ライブシェル・オートローダー・ショットガン M1100 BV】 6月30日 再販予定 価格：41,580円
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マルゼンは、「ライブシェル・オートローダー・ショットガン M1100 BV」を6月30日に再販する。価格は41,580円。
本商品は「レミントン・モデル1100」をガスブローバックショットガンで再現したもの。ガスの圧力を利用して樹脂製6mmBB弾を発射するエアースポーツガンで、シェル内に給弾したBB弾をガスの圧力で発射し、ガスブローバックによるオートローディングでショットシェルを「装填 / 排莢」するギミックを再現したライブシェル方式となっている。
ライブシェル・オートローダー・ショットガン「M1100 BV」出荷のご案内。- 有限会社マルゼン (@MARUZENofficial) June 29, 2026
リアルな装填、迫力のある排莢。 セミオートショットガンならではのダイナミックなアクションを存分に楽しめる一挺です。
6月30日発売です。 pic.twitter.com/5QKKtcseed
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※対象年令18才以上用
※ 本製品に「試射用BB弾50発」「クリーニングロッド」は付属しておりません。
※ 製品の仕様や価格は予告なく変更する場合があります。