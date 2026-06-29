【ライブシェル・オートローダー・ショットガン M1100 BV】 6月30日 再販予定 価格：41,580円

マルゼンは、「ライブシェル・オートローダー・ショットガン M1100 BV」を6月30日に再販する。価格は41,580円。

本商品は「レミントン・モデル1100」をガスブローバックショットガンで再現したもの。ガスの圧力を利用して樹脂製6mmBB弾を発射するエアースポーツガンで、シェル内に給弾したBB弾をガスの圧力で発射し、ガスブローバックによるオートローディングでショットシェルを「装填 / 排莢」するギミックを再現したライブシェル方式となっている。

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※対象年令18才以上用

※ 本製品に「試射用BB弾50発」「クリーニングロッド」は付属しておりません。

※ 製品の仕様や価格は予告なく変更する場合があります。