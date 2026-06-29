民間の調査会社によりますと、7月に値上がりする食品・飲料品は、3か月ぶりに2000品目を超える見通しです。その一方で、家計の厳しさを少しでも和らげようという、販売側の努力や工夫もみられます。



6月29日、福岡市のスーパーのバックヤードをのぞいてみると。



■中村安里記者

「こちらでは来月の値上げに向けて、値札を切り替えるための準備が進められています。」





台の上には、7月からの価格を反映した値札が並んでいました。次々に印刷される値札は、実に340品目分。30日の閉店後から貼り替え作業に入ります。■ゆめタウン博多 加工食品担当・安井聡さん「物価高になって、枚数が多くなってきたと日々感じています。」

民間の調査会社、帝国データバンクによりますと、7月に値上がりする食品・飲料品は2269品目と、3か月ぶりに2000品目を超える見通しです。



円安に加え、中東情勢の影響による包装資材や物流費の高騰が、値上げの要因となっています。



値上がりする商品は。



■ゆめタウン博多 食品店長・上田秀道さん

「大きいところでは、こちらのカップラーメンです。一部メーカーを除いて、非常に多くの商品が値上げとなります。」



カップラーメンは、大手メーカー各社が4パーセントから11パーセントの値上げです。



また、パン類も複数のメーカーで平均6パーセント前後の値上げとなります。



ハムなどの加工食品やスナック菓子、お茶などの値段も上がり、消費者からは悲鳴が上がっています。



■買い物客

「ちょっと上がりすぎ。だから買う量がどうしても減ってきますね。」

「困りますね。お給料が上がってくれればいいのですが、食品ばかり上がって、なかなか釣り合いが取れないのが困ります。」



■ゆめタウン博多 食品店長・上田さん

「お客様は値上げ値上げで非常に疲れてきていると感じています。店側の工夫としては、月替わりで特売をどんどん打ち出したり、価格上昇に強いプライベートブランドの商品を安く提供できるよう工夫したりしています。」

生活に直結する食品価格。この先、値下がりする見込みはあるのでしょうか。



■帝国データバンク福岡支店 情報部・秋山進さん

「価格が大きく下がるのは考えづらいと思います。中東情勢以外にも、人件費や光熱費が上がっている分、商品に価格が乗るので、大きく変わることはないのかなと。」



値上げの波が収まる気配がない中、これまで以上に節約の知恵と工夫が必要になりそうです。