英国仕様はもっとパワーを高めて良かった

ブリスターフェンダーやスポーツシートで「スーパー」化された、ホンダNワン e：。相当にスポーティな走りを期待するかもしれないが、ノーマル・モード時の最高出力は64ps。ブースト・モードでも95psで、0-100km/h加速は10.0秒と驚きは小さい。

【画像】最大の強みは極小サイズ ホンダ・スーパーワン 全長4m切りのEVたち 全150枚

これは、軽自動車がベースだから。そもそも日本の都市部において、これ以上の動力性能はさほど意味を持たないといえる。しかし英国導入に向けて、もう少しパワーを高めても良かっただろう。駆動系サプライヤーの都合で、難しいのかもしれないが。



ホンダ・スーパーワン（スーパーN／英国仕様）

ドライブモードは他に2種類あり、エコ・モードはエアコンの効きが弱くなる電費重視。スポーツ・モードはアクセルレスポンスがシャープになるものの、馬力は64psのままで、やや物足りない。インディビジュアル・モードが欲しい。

とはいえ、ノーマル・モードでも市街地なら充分活発。シティ・モードならワンペダルドライブにも対応する。自然なフィーリングのブレーキペダルと相まって、運転しやすい。高速道路への合流時には、少しヤキモキしそうだけれど。

運転体験を高める疑似変速と小さなサイズ

ステアリングホイール上のボタンを押すと、ブースト・モードが発動。加速力が1段高まり、擬似的な4気筒ターボエンジン風サウンドと、7速ATを模した変速が有効になる。変速をサボり、回転数が落ちると吹けが悪くなり、回しすぎるとリミッターに当たる。

本物のATより、変速は迅速。回転上昇が重く、ヒョンデ・アイオニック5 Nには届かないものの、運転体験を効果的に高めている。他方、ブースト・モードで疑似エンジン音を切ることはできない。純粋なEVの体験を求める人の共感は、得にくいように思う。



ホンダ・スーパーワン（スーパーN／英国仕様）

スーパーワン最大の強みといえるのが、ルノー5 E-テックより小さいそのサイズ。カーブが連続する丘陵地帯も、生け垣に囲われた裏道も、クルマとの遊び場に変えられる。舗装の剥がれた穴をすばしっこく避けつつ、気持ちよくラインを辿れる。

サスペンションは、後ろが簡素なトーションビームで、荒れた路面で多少跳ねる。しかし、車重は1097kgと軽く不安感は皆無。むしろ、積極的にカーブへ飛び込める。

ゴーカートのように思い切り振り回せる

ステアリングのレシオはクイックすぎず、切り始めから好感触。路面のフィードバックは薄めながら、手応えでグリップ状態は感じ取れる。フロントノーズは意欲的に反応し、ヨコハマ・アドバン・タイヤは頼もしく路面を掴む。

カーブ途中でアクセルペダルを緩めれば、シャシーの旋回を僅かに誘える。スタビリティ・コントロールが、テールスライドを抑え込むが。やや制限のある動的能力を踏まえると、フォルクスワーゲンUp! GTIへ印象は重なる。



ホンダ・スーパーワン（スーパーN／英国仕様）

乗り心地は、前述の通り良くはなくても、軽量で身軽。安定性は非常に高く、ゴーカートのように思い切り振り回せる。とにかく、普段の道で運転が楽しい。

アダプティブ・クルーズコントロールは、114km/h以下に対応。高速道路ではロードノイズが大きめだが、これはシティ・コンパクトとして珍しいことではないだろう。車線維持支援システムは、不要ならオフにできる。

運転の楽しさは本物で実用性は想像以上

航続距離は、カタログ値で206km。今回の試乗では6.4km/kWhの電費を示し、実際に180kmは走れそう。ちなみに、ルノー・トゥインゴ E-テックは260kmが主張される。

装備は充実し、ステアリングヒーターにキーレスエントリー、アダプティブ・クルーズコントロール、6スピーカーのボーズ社製オーディオなどが標準。英国価格は1万8995ポンド（約399万円）からで、装備内容も加味すれば価格競争力は低くない。



ホンダ・スーパーワン（スーパーN／英国仕様）

ホンダeと航続距離は同等で、技術的な歩幅が小さいと受け止める人はいらっしゃるだろう。今の同社には、実力の高いEVが必要なことは間違いない。だが英国価格はその半分以下で、運転の楽しさは本物。実用性も想像以上で、より成功を掴めるように思う。

もう少し馬力と持久力は欲しい。擬似エンジン音をオフにできても良い。それでも、市街地の移動や送り迎え、日々の買い物など、セカンドカーとして多くの人に愛され活躍する可能性を秘めている。とても魅力的な、コンパクトカーではないだろうか。

◯：可愛らしい見た目 小さくても車内は広々 運転が本当に楽しい お手頃な価格

△：航続距離が限定的で馬力も控えめ ドライブモードは再調整の余地あり

ホンダ・スーパーワン（スーパーN／英国仕様）のスペック

英国価格：1万8995ポンド（約399万円）

全長：3599mm

全幅：1573mm

全高：1608mm

最高速度：135km/h

0-100km/h加速：10.0秒

航続距離：206km（WTLP）

電費：6.7km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1097kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：27.0kWh（NMC）

急速充電能力：50kW（DC）

最高出力：95ps

最大トルク：16.5kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



ホンダ・スーパーワン（スーパーN／英国仕様）