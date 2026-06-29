しまむら「インナーフェア」開催！夏を快適に過ごす機能派インナーが大集合

夏本番を前に、毎日のインナー選びを見直したい方に朗報です。しまむらでは7月1日（水）より「インナーフェア」を開催。暑さ対策や薄着コーデ対策、着脱のしやすさなど、夏ならではのお悩みに寄り添うアイテムが勢ぞろいします。さらに、ぽっちゃりさん向けシリーズやお得なハッピーバッグも登場。機能性と快適さを兼ね備えた注目商品をチェックして、この夏をもっと心地よく過ごしましょう。

夏の暑さ対策にぴったりの機能派ブラ

夏の不快感を軽減するために開発された新作ノンワイヤーブラジャーが登場します。

「FIBER DRY×ヘビロテ ノンワイヤーブラジャー（CLOSSHI PREMIUM）」は、サイズM・L・LL、税込1,419円。

吸水速乾機能や抗菌防臭機能を備え、型崩れしにくく、ストラップがよれにくい仕様です。さらに毛玉になりにくく、毎日使いたくなる快適さが魅力です。

「超COOL ノンワイヤーブラジャー（CLOSSHI PREMIUM）」は、サイズM・L・LL、税込1,419円。

接触冷感や抗菌防臭、通気性、ストレッチ機能に加え、部屋干し臭軽減機能も搭載。暑い季節でもさらりとした着け心地を楽しめます。

また、FIBER DRYや超COOLシリーズからは新作インナーも登場。さらに汗ラボシリーズでは、汗取りインナーや脇汗対策インナーなど、夏の汗悩みに特化したアイテムも展開されます。

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薄着コーデに活躍する便利なブラシリーズ

夏は背中あきトップスやシアー素材のファッションが増える季節。そんなコーディネートをサポートするアイテムも充実しています。

「見せないブラ」はサイズM・L・LL、税込1,089円。ストラップ位置を外側に、ベルト位置を低く設計することで、背中あきトップスからブラジャーが見えにくい仕様になっています。

「見せるブラ」はサイズM・L・LL、税込1,089円。背中部分にレースをあしらい、シアートップスや背中あきファッションのアクセントとして活躍します。

さらに、着脱のしやすさにこだわった便利シリーズも登場。「はけるブラ」は足元から着用できる仕様で、サイズL・LL・3L・4L、税込1,089円。

「あけるブラ」は前開きタイプで、同じくサイズL・LL・3L・4L、税込1,089円です。忙しい毎日や着替えの負担を減らしたい方にもおすすめです。

サイズ展開も充実！お得な企画も見逃せない

インナーフェアでは、ぽっちゃりさん向けシリーズも展開。ブラジャーやインナーなど、夏のお悩みに対応した商品が用意されており、インフルエンサーによるこだわりポイント解説付きタグも参考になります。

また、店舗限定で販売されるハッピーバッグにも注目です。ブラジャーセットやひんやりインナーセットなど、計6種類のお買い得セットが登場予定。まとめ買いを検討している方にもぴったりです。

夏を快適に過ごすインナー選びを

暑さや汗、薄着コーデなど、夏のインナー選びにはさまざまな悩みがつきもの。しまむらのインナーフェアでは、機能性・快適性・ファッション性を兼ね備えたアイテムが豊富にラインアップされています。

毎日使うものだからこそ、自分に合った一枚を見つけることが大切です♡この機会に夏のインナーをアップデートして、快適でおしゃれな毎日を楽しんでみてはいかがでしょうか。