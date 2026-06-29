タレントのミッツ・マングローブ（51）が29日放送のカンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に生出演。20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優・美輪明宏（みわ・あきひろ 本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんを偲んだ。

ミッツは美輪さんを「界隈のパイオニア中のパイオニア」と表現し「なかなか一言で言い表せないんですけど、意識しないようにしていても、絶対どこかで意識してしまう。それぐらい大きな偉大な存在で」と追悼した。

番組では、美輪さんの公式サイトで発表された、生前の美輪さんの直筆メッセージ「こんな世の中を生き抜く武器は愛の言葉しかありません この世のすべての問題を解く鍵は愛です 愛があれば戦争なんか起こりません 美輪明宏」が紹介された。

これにミッツは「戦争を体験されて、長崎で原爆も体験された美輪さんですから、やっぱり愛ってものに対して凄いこだわりがあったと思うんですけど」。

続けて「ほんとに、新宿二丁目の飲み屋では、宗教の話と政治の話と美輪明宏の話はご法度なんです。なぜかって言うと、答えがでないから」と笑顔で明かし「それぐらいこう…みんな熱くなっちゃうし、正解がない」と語り、共演者を感嘆させた。