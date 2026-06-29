タレント、文筆家など幅広い活躍を続ける麻木久仁子（63）が28日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲストとして生出演。かつてバラエティー番組で共演した人気お笑いコンビについて語った。

パーソナリティ―の「爆笑問題」田中裕二は麻木について「昔、それこそ『（今すぐ使える豆知識 クイズ）雑学王』とかもそうですけれど、『（TV）おじゃマンボウ』って番組やって、それもちょくちょくゲストで呼んでもらったりして。まあいろんなバラエティー番組で。週1ぐらいで」顔を合わせる関係だったと語った。

麻木は当時の太田光について「田中さんがいつも羽交い絞めにして、もう大変だったじゃない」と番組での暴れっぷりを証言。太田は「確かに『おじゃマンボウ』は結構迷惑かけたかもしれないね。生放送だから」と振り返った。

麻木は「生放送なら生放送で止めようがないから、何言うか分かんないっていうドキドキもあるし、収録なら収録で長いの」と苦笑。爆笑問題が司会を務めていた「雑学王」については「ただでも長い、番組自体3、4時間あって、収録が8時間ぐらいあって。“きょうは長いぞ”ってみんな言ってるのに、オープニングで凄いしゃべる。絶対に放送できないことを」と暴露した。

これに太田は大笑い。麻木は「大体始まるとみんな回答者席で、“きょう何分ぐらいしゃべると思う？太田さん”って。“25分はいくんじゃないですかね”“いやいや甘いな。きょう調子いいから45分”」と当時の会話を明かし「で45分ぐらいしゃべる」と証言した。

その45分は「まるっとカット」ともぶっちゃけ、太田は「オンエア見ると俺映ってないんだよ」と平然と話した。

麻木はその後は「“きょうはひと際長かったなあ”って話に」とも語り、田中は「やっぱりそうでしたか」と納得の様子。出演者はポケットにあめなどをしのばせていたとし麻木は「暇つぶしに」と笑い、「懐かしいよ」と振り返った。

話の内容は「絶対に放送してはいけないこと」だったと述べた。