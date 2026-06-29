お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（49）が29日、自身のXを更新。亀梨和也（40）がファンクラブサイトを通じて元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と結婚、妊娠を発表したことに、自身の思いをつづった。

クロちゃんは「あーん、ビッグカップル結婚とか、ズルいしん！！ なんなのぉー」と記した。

亀梨は直筆の文書で「この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています」と報告。今後の芸能活動への意欲とファンへの感謝をあらためてつづった。

その後、双方の公式サイトでも、直筆の連名とともに発表。「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします」と報告。「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します。一つひとつの活動に対して真摯（しんし）に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。応援して下さっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」とした。